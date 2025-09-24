Видео
Как выглядит белорусская беглянка Жодзик, обошедшая Магучих на ЧМ

Как выглядит белорусская беглянка Жодзик, обошедшая Магучих на ЧМ

Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 07:49
Мария Жодзик — белорусская красотка, победившая Магучих, и ставшая врагом Лукашенко
Мария Жодзик. Фото: Reuters

В Токио 21 сентября завершился чемпионат мира по легкой атлетике. В последний день проходили самые престижные соревнования, среди которых женские прыжки в высоту, где украинка Ярослава Магучих стала третьей, а Юлия Левченко пятой.

Самой большой сенсацией на секторе стала белоруска Мария Жодзик, которая на всех турнирах представляет команду Польши. Она была аутсайдером, но покорила личный рекорд и заняла второе место, о котором потом высказалась в интервью порталу Sport Interia.

Мария Жодзик
Мария Жодзик, Никола Олислагерс, Ангелина Топич и Ярослава Магучих. Фото: Reuters

Отметим, что в легкой атлетике из-за войны в Украине не допущены на соревнования сборные России и Беларуси. Они не могут выступать даже в нейтральном статусе.

Мария Жодзик
Слезы радости Марии Жодзик. Фото: Reuters

Жодзик против войны и поэтому должна была покинуть родину

Мария впервые выиграла медаль чемпионата мира, да еще и сделала это в дождь с личным рекордом 2:00 м. К тому же она спасла команду Польши, для которой это была единственная медаль на турнире. За серебро Жодзик получила 35 тысяч долларов призовых — это самый большой гонорар в ее карьере.

По словам Жодзик, она не планирует возвращаться в Беларусь, но надеется когда-нибудь навестить родителей, которые остались дома.

Мария Жодзик
Мария Жодзик. Фото: instagram.com/maria.zodzik

Она рассказала, что переехала в Польшу три года назад из-за вторжения России в Украину и сейчас чувствует себя дома. Мария завела в стране новых друзей и достигла новых высот. К ней недавно еще и переехала сестра из Беларуси.

Мария Жодзик
Мария Жодзик. Фото: instagram.com/maria.zodzik

Отметим, что в 2020 году Мария подписала открытое письмо белорусских спортсменов, осудив фальсификацию президентских выборов и насилие силовиков, а впоследствии выступила против войны России в Украине.

Напомним, ранее экс-футболист лондонского "Арсенала" и "Вулверхэмптона" прокомментировал свое возможное назначение на должность главного тренера сборной Украины.

Легендарный 40-летний португалец Криштиану Роналду рассказал, что "Золотой мяч" уже не имеет былой ценности.

Польша Беларусь Легкая атлетика жены футболистов Мария Жодзик
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
