Криштиану Роналду жестко раскритиковал церемонию ЗМ-2025

Криштиану Роналду жестко раскритиковал церемонию ЗМ-2025

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 11:39
Криштиану Роналду заявил о падении ценности Золотого мяча
Криштиану Роналду в матче за "Аль-Наср". Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

В парижском театре Шатле 22 сентября состоялась 69-я церемония вручения "Золотого мяча". France Football традиционно собрал лучших игроков мира, чтобы назвать нового обладателя самой престижной индивидуальной награды в футболе.

Легендарный португалец Криштиану Роналду поделился мнением о торжестве, сообщает A Bola

Читайте также:

Победителем 2025 года стал Усман Дембеле из "Пари Сен-Жермен". Второе место занял Ламин Ямаль из "Барселоны", а тройку замкнул Мохамед Салах, который в этом сезоне вновь подтвердил статус лидера "Ливерпуля".

Главными темами вечера стали не только победители, но и отсутствие целого ряда звезд мирового футбола. Организаторы ожидали больше представителей элитных клубов, однако в Париж приехали далеко не все номинанты. 

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду празднует гол. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

Чем недоволен Криштиану Роналду

Португалец выразил недовольство тем, что церемония утратила прежний блеск. Он отметил, что в прошлом в Париж приезжали все ведущие футболисты планеты, а теперь многие звезды игнорируют награждение. Роналду обратил внимание, что даже действующие участники церемонии не всегда находят возможность присутствовать, ведь в день вручения некоторые клубы проводят официальные матчи. По его словам, из-за этого с каждым годом значимость "Золотого мяча" постепенно снижается.

Криштиану Роналду за карьеру пять раз выигрывал "Золотой мяч" (2008, 2013, 2014, 2016, 2017). Сейчас легендарному форварду 40 лет, а его действующий контракт связан с саудовским "Аль-Насром".

Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
