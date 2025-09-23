Відео
Кріштіану Роналду жорстко розкритикував церемонію ЗМ-2025

Кріштіану Роналду жорстко розкритикував церемонію ЗМ-2025

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 11:39
Кріштіану Роналду заявив про падіння цінності Золотого м'яча
Кріштіану Роналду в матчі за "Аль-Наср". Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

У паризькому театрі Шатле 22 вересня відбулася 69-та церемонія вручення "Золотого м'яча". France Football традиційно зібрав найкращих гравців світу, щоб назвати нового володаря найпрестижнішої індивідуальної нагороди у футболі.

Легендарний португалець Кріштіану Роналду поділився думкою про урочистість, повідомляє A Bola.

Читайте також:

Переможцем 2025 року став Усман Дембеле з "Парі Сен-Жермен". Друге місце посів Ламін Ямаль із "Барселони", а трійку замкнув Мохамед Салах, який цього сезону знову підтвердив статус лідера "Ліверпуля".

Головними темами вечора стали не тільки переможці, а й відсутність цілої низки зірок світового футболу. Організатори очікували більше представників елітних клубів, однак до Парижа приїхали далеко не всі номінанти.

Криштиану Роналду
Кріштіану Роналду святкує гол. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

Чим незадоволений Кріштіану Роналду

Португалець висловив невдоволення тим, що церемонія втратила колишній блиск. Він зазначив, що в минулому в Париж приїжджали всі провідні футболісти планети, а тепер багато зірок ігнорують нагородження. Роналду звернув увагу, що навіть чинні учасники церемонії не завжди знаходять можливість бути присутніми, адже в день вручення деякі клуби проводять офіційні матчі. За його словами, через це з кожним роком значимість "Золотого м'яча" поступово знижується.

Кріштіану Роналду за кар'єру п'ять разів вигравав "Золотий м'яч" (2008, 2013, 2014, 2016, 2017). Зараз легендарному форварду 40 років, а його чинний контракт пов'язаний із саудівським "Аль-Насром".

Нагадаємо, відомий каталонський тренер Хосеп Гвардіола не зумів врятувати багаторічний шлюб із дружиною Крістіною Серра.

Найближчим часом у київського "Динамо" може з'явитися можливість змінити єврокубковий турнір через рішення УЄФА.

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
