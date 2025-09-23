Кріштіану Роналду заявив про падіння цінності Золотого м'яча

Кріштіану Роналду жорстко розкритикував церемонію ЗМ-2025
У паризькому театрі Шатле 22 вересня відбулася 69-та церемонія вручення "Золотого м'яча". France Football традиційно зібрав найкращих гравців світу, щоб назвати нового володаря найпрестижнішої індивідуальної нагороди у футболі.
Легендарний португалець Кріштіану Роналду поділився думкою про урочистість, повідомляє A Bola.
Переможцем 2025 року став Усман Дембеле з "Парі Сен-Жермен". Друге місце посів Ламін Ямаль із "Барселони", а трійку замкнув Мохамед Салах, який цього сезону знову підтвердив статус лідера "Ліверпуля".
Головними темами вечора стали не тільки переможці, а й відсутність цілої низки зірок світового футболу. Організатори очікували більше представників елітних клубів, однак до Парижа приїхали далеко не всі номінанти.
Чим незадоволений Кріштіану Роналду
Португалець висловив невдоволення тим, що церемонія втратила колишній блиск. Він зазначив, що в минулому в Париж приїжджали всі провідні футболісти планети, а тепер багато зірок ігнорують нагородження. Роналду звернув увагу, що навіть чинні учасники церемонії не завжди знаходять можливість бути присутніми, адже в день вручення деякі клуби проводять офіційні матчі. За його словами, через це з кожним роком значимість "Золотого м'яча" поступово знижується.
Кріштіану Роналду за кар'єру п'ять разів вигравав "Золотий м'яч" (2008, 2013, 2014, 2016, 2017). Зараз легендарному форварду 40 років, а його чинний контракт пов'язаний із саудівським "Аль-Насром".
