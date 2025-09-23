Відео
Головна Спорт Як Ламін Ямаль відреагував на перемогу Дембеле в Парижі

Як Ламін Ямаль відреагував на перемогу Дембеле в Парижі

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 11:15
Що зробив Ямаль після перемоги Дембеле в битві за Золотий м'яч
Усман Дембеле після перемоги. Фото: Reuters/Benoit Tessier

У паризькому театрі Шатле 22 вересня відбулася церемонія вручення "Золотого м'яча-2025". Престижну нагороду France Football отримав вінгер "Парі Сен-Жермен" Усман Дембеле, визнаний найкращим футболістом світу за підсумками голосування.

Друге місце посів вінгер "Барселони" Ламін Ямаль, якого багато хто називав фаворитом церемонії. Після заходу іспанський футболіст підійшов до переможця з Франції, повідомляє акаунт "Золотого м'яча" в соцмережі X.

Читайте також:

Ламін Ямаль поступився Усману Дембеле в підсумковому голосуванні, хоча саме їхню дуель очікували вболівальники як центральне суперництво нагородження.

Ламин Ямаль
Ламін Ямаль (ліворуч) із партнером по "Барселоні" Пау Кубарсі. Фото: Reuters/Benoit Tessier

Для француза цей рік став особливим. Він завоював чемпіонат Франції, виграв Кубок та Суперкубок країни, додав до цього перемогу в Лізі чемпіонів, а також став володарем Суперкубка УЄФА. Ще одним досягненням стала участь у фіналі Клубного чемпіонату світу.

Як Ямаль відреагував на поразку

Одразу після завершення церемонії Ламін Ямаль підійшов до Усмана Дембеле, обійняв його та привітав із завоюванням нагороди. Цей жест став одним із найяскравіших епізодів вечора і показав повагу між конкурентами.

У нинішньому сезоні француз провів вісім матчів за "ПСЖ" у всіх турнірах. На його рахунку чотири голи та три результативні передачі, що допомогло команді набрати дванадцять очок та посісти другу сходинку в таблиці Ліги 1.

Уже першого жовтня "ПСЖ" зіграє на груповому етапі ЛЧ з "Барселоною", і Дембеле знову зустрінеться зі своїм головним конкурентом у боротьбі за індивідуальні нагороди.

Нагадаємо, "Динамо" готується до повернення в Лігу Європи після того, як на турнірі звільниться місце після дискваліфікації одного з учасників.

Відомий каталонський тренер Хосеп Гвардіола розлучився з дружиною після трьох десятиліть шлюбу, причина цього рішення вражає.

спорт футбол Золотий м'яч Усман Дембеле Ламін Ямал
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
