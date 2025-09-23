Відео
Головна Спорт Гвардіола розлучився з дружиною через зраду — що відомо

Гвардіола розлучився з дружиною через зраду — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 08:50
Гвардіола розлучився з дружиною через свою зраду
Хосеп Гвардіола та Крістіна Серра. Фото: Marca

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола розійшовся зі своєю дружиною Крістіною Серрою. Причиною цього рішення називалася тривала розлука, оскільки колишня мешкала в Барселоні поки чоловік працював в Англії.

Однак, GSM повідомив, що пара розлучилася через зраду.

Читайте також:
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардіола з донькою. Фото: Reuters 

Чому Гвардіола розлучився з дружиною

Наразі розтавання пари, яка має 30 років шлюбу та трьох спільних дітей, характеризується як "ввічливе", але холодне і дистанційоване. Вони намагалися зберегти добрі стосунки і навіть жили в одному будинку в Барселоні та ділили одного адвоката на ранніх етапах процесу. Проте, пізніше ці ознаки єдності зникли.

Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардіола. Фото: Reuters

Чутки про зраду Гвардіоли посилили напругу. За інформацією джерела, 54-річний тренер нібито розпочав таємний роман із 28-річною жінкою ліванського походження ще наприкінці 2021 року і їх роман тривав три роки.

Хосеп і його нова коханка нібито проводили час разом улітку 2022 року в гольф-курорті Pula на Майорці, а також у Дубаї в Blended Wellness у березні 2025-го. Жінка, яка раніше жила в Лондоні, переїхала до Манчестера, і, за чутками, у "Манчестер Сіті" знали про ситуацію. Її також бачили з Гвардіолою в США під час клубного чемпіонату світу.

Нагадаємо, "Динамо" Київ може повернутись в Лігу Європи через бойкот Ізраїлю.

Також раніше відомий нокаутер з Куби викликав на бій абсолютного чемпіона у надважкій вазі Олександра Усика.

футбол Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола зрада дружини футболістів
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
