Гвардіола розлучився з дружиною через свою зраду

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола розійшовся зі своєю дружиною Крістіною Серрою. Причиною цього рішення називалася тривала розлука, оскільки колишня мешкала в Барселоні поки чоловік працював в Англії.

Однак, GSM повідомив, що пара розлучилася через зраду.

Чому Гвардіола розлучився з дружиною

Наразі розтавання пари, яка має 30 років шлюбу та трьох спільних дітей, характеризується як "ввічливе", але холодне і дистанційоване. Вони намагалися зберегти добрі стосунки і навіть жили в одному будинку в Барселоні та ділили одного адвоката на ранніх етапах процесу. Проте, пізніше ці ознаки єдності зникли.

Чутки про зраду Гвардіоли посилили напругу. За інформацією джерела, 54-річний тренер нібито розпочав таємний роман із 28-річною жінкою ліванського походження ще наприкінці 2021 року і їх роман тривав три роки.

Хосеп і його нова коханка нібито проводили час разом улітку 2022 року в гольф-курорті Pula на Майорці, а також у Дубаї в Blended Wellness у березні 2025-го. Жінка, яка раніше жила в Лондоні, переїхала до Манчестера, і, за чутками, у "Манчестер Сіті" знали про ситуацію. Її також бачили з Гвардіолою в США під час клубного чемпіонату світу.

