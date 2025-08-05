Пеп Гвардіола та Крістіна Серра вирішили розлучитися з другої спроби

Примирення не вийшло — невдовзі сім'я Гвардіоли розпадеться
Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола та його дружина Крістіна Серра все ж таки вирішили розірвати шлюб. Однак, сталося це з другої спроби.
Шлюб розпався після 30 років стосунків, повідомляє La Gazzetta dello Sport.
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Пара Гвардіоли та Серри розглядала розлучення ще з грудня 2024 року, але на початку 2025 року Хосеп відвідав дружину в Барселоні й вони вирішили врятувати шлюб.
Проте зусилля виявилися марними через охолодження почуттів на відстані. Гвардіола постійно проживав у Манчестері через роботу, тоді як Серра проводила час у Барселоні та Лондоні. На початку року Хосеп обіцяв приїздити кожні вихідні, щоб зберегти шлюб.
Однак, подружжя продовжило бачитися лише на сімейних святах і коротких відпустках.
Очікується, що угоду про розлучення буде підписано найближчими тижнями.
Гвардіола і Серра одружилися у 2014 році, а до цього 20 років жили разом. У пари троє дітей: Марія, Маріус і Валентина.
Минулого сезону проблеми у стосунках з дружиною були в той же період, коли у "Ман Сіті" почався спад в результатах.
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