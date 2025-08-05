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Головна Спорт Примирення не вийшло — невдовзі сім'я Гвардіоли розпадеться

Примирення не вийшло — невдовзі сім'я Гвардіоли розпадеться

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Дата публікації: 5 серпня 2025 08:28
Пеп Гвардіола та Крістіна Серра вирішили розлучитися з другої спроби
Хосеп Гвардіола з дружиною. Фото: firstdaily.ng

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола та його дружина Крістіна Серра все ж таки вирішили розірвати шлюб. Однак, сталося це з другої спроби.

Шлюб розпався після 30 років стосунків, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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Крістіна Серра та Хосеп Гвардіола. Фото: lavanguardia.com

Гвардіола стане неодруженим чоловіком

Пара Гвардіоли та Серри розглядала розлучення ще з грудня 2024 року, але на початку 2025 року Хосеп відвідав дружину в Барселоні й вони вирішили врятувати шлюб.

Проте зусилля виявилися марними через охолодження почуттів на відстані. Гвардіола постійно проживав у Манчестері через роботу, тоді як Серра проводила час у Барселоні та Лондоні. На початку року Хосеп обіцяв приїздити кожні вихідні, щоб зберегти шлюб.

Однак, подружжя продовжило бачитися лише на сімейних святах і коротких відпустках.

Хосеп Гвардиола с женой
Хосеп Гвардіола. Фото: "Ман Сіті"

Очікується, що угоду про розлучення буде підписано найближчими тижнями.

Гвардіола і Серра одружилися у 2014 році, а до цього 20 років жили разом. У пари троє дітей: Марія, Маріус і Валентина.

Минулого сезону проблеми у стосунках з дружиною були в той же період, коли у "Ман Сіті" почався спад в результатах.

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футбол розлучення Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола дружини футболістів
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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