Пеп Гвардіола та Крістіна Серра вирішили розлучитися з другої спроби

Хосеп Гвардіола з дружиною. Фото: firstdaily.ng

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола та його дружина Крістіна Серра все ж таки вирішили розірвати шлюб. Однак, сталося це з другої спроби.

Шлюб розпався після 30 років стосунків, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Реклама

Читайте також:

Крістіна Серра та Хосеп Гвардіола. Фото: lavanguardia.com

Гвардіола стане неодруженим чоловіком

Пара Гвардіоли та Серри розглядала розлучення ще з грудня 2024 року, але на початку 2025 року Хосеп відвідав дружину в Барселоні й вони вирішили врятувати шлюб.

Проте зусилля виявилися марними через охолодження почуттів на відстані. Гвардіола постійно проживав у Манчестері через роботу, тоді як Серра проводила час у Барселоні та Лондоні. На початку року Хосеп обіцяв приїздити кожні вихідні, щоб зберегти шлюб.

Однак, подружжя продовжило бачитися лише на сімейних святах і коротких відпустках.

Хосеп Гвардіола. Фото: "Ман Сіті"

Очікується, що угоду про розлучення буде підписано найближчими тижнями.

Гвардіола і Серра одружилися у 2014 році, а до цього 20 років жили разом. У пари троє дітей: Марія, Маріус і Валентина.

Минулого сезону проблеми у стосунках з дружиною були в той же період, коли у "Ман Сіті" почався спад в результатах.

Нагадаємо, український футболіст не повернувся зі зборів "Кривбасу" і не хоче повертатись додому.

Донецький "Шахтар" не втримаэ бразильця Кевіна.

Гранди Української прем'єр-ліги не цікавились Кінарейкіним, якого помітили в Іспанії.

Каталонська "Барселона" вирішила свої фінансові проблеми.