Футболіст Кривбасу Омельченко втік з України

Ігор Омельченко під час виходу на поле. Фото: instagram.com/i.omelchenko_//

В українському футболі сталася незвичайна ситуація за участю молодого голкіпера "Кривбасу" Ігоря Омельченка. Після завершення літніх зборів команди стало відомо, що 19-річний воротар не повернувся з командою в розташування клубу.

Омельченко вважався перспективним гравцем, повідомив на своєму YouTube-каналі журналіст Ігор Бурбас.

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Ігор Омельченко був основним воротарем молодіжної команди "Кривбасу" і не раз потрапляв до заявок на матчі Прем'єр-ліги. Однак, за інформацією з табору клубу, футболіст припинив виходити на зв'язок під час підготовки до нового сезону.

Ігор Омельченко під час матчу. Фото: instagram.com/i.omelchenko_//

Що сталося з гравцем "Кривбасу"

Усередині клубу ситуацію коментують з обережністю. Деякі джерела стверджують, що гравець всерйоз замислюється про завершення кар'єри та готовий навіть пожертвувати чинним контрактом, попри можливі санкції з боку клубу.

Контракт із "Кривбасом" діє до літа 2026 року. Минулого сезону Ігор Омельченко провів 25 матчів за команду U-19 та пропустив 49 м'ячів. У "Кривбас" він прийшов улітку 2022 року і вважався одним зі стабільних гравців молодіжного складу.

Це вже другий схожий випадок за літо. У липні нападник "Металіста 1925" Олексій Сидоров також покинув Україну без відома клубу.

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