Шахтар назвав трансферну вартість Кевіна і готовий до переговорів

Кевін Де Маседо в "Шахтарі". Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Інтерес європейських клубів до одного з легіонерів "Шахтаря" не слабшає. "Гірники" встановили стартову ціну на свого футболіста.

Український клуб збирається заробити великі гроші на трансфері гравця, повідомляє Globo Esporte.

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"Шахтар" встановив трансферну вартість на Кевіна в 45 млн євро. У клубі вважають, що саме з цієї суми можна починати будь-які переговори, пропозиції, нижчі за вказану вартість, розглядатися не будуть.

Хто цікавиться Кевіном

Вінгер уже привернув увагу низки європейських команд. Одразу дві пропозиції від "Лейпцига" та "Болоньї" були відхилені. Обидві команди пропонували по 30 млн, але це не задовольнило "Шахтар".

Додатково повідомляється про інтерес з боку "Роми" та "Наполі". Поки що без офіційних кроків, але з активним моніторингом ситуації. У "Шахтарі" впевнені, що нинішня форма гравця тільки піднімає його ціну.

Кевін святкує гол. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Кевін видав потужний старт сезону: 3 матчі, 4 голи та 2 асисти. Це призвело до різкого зростання його трансферної привабливості та зміцнило позицію клубу в переговорах.

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