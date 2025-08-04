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Головна Спорт Шахтар погодився продати Кевіна, проте є нюанс

Шахтар погодився продати Кевіна, проте є нюанс

Ua ru
Дата публікації: 4 серпня 2025 11:32
Шахтар назвав трансферну вартість Кевіна і готовий до переговорів
Кевін Де Маседо в "Шахтарі". Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Інтерес європейських клубів до одного з легіонерів "Шахтаря" не слабшає. "Гірники" встановили стартову ціну на свого футболіста.

Український клуб збирається заробити великі гроші на трансфері гравця, повідомляє Globo Esporte.

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"Шахтар" встановив трансферну вартість на Кевіна в 45 млн євро. У клубі вважають, що саме з цієї суми можна починати будь-які переговори, пропозиції, нижчі за вказану вартість, розглядатися не будуть.

Хто цікавиться Кевіном

Вінгер уже привернув увагу низки європейських команд. Одразу дві пропозиції від "Лейпцига" та "Болоньї" були відхилені. Обидві команди пропонували по 30 млн, але це не задовольнило "Шахтар".

Додатково повідомляється про інтерес з боку "Роми" та "Наполі". Поки що без офіційних кроків, але з активним моніторингом ситуації. У "Шахтарі" впевнені, що нинішня форма гравця тільки піднімає його ціну.

Кевин Де Маседо
Кевін святкує гол. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Кевін видав потужний старт сезону: 3 матчі, 4 голи та 2 асисти. Це призвело до різкого зростання його трансферної привабливості та зміцнило позицію клубу в переговорах.

Нагадаємо, "Динамо" готується віддати одного з гравців сенсаційному новачку УПЛ.

"Шахтар" та "Динамо" відмовилися від молодого українця, який продовжив кар'єру в чемпіонаті Іспанії.

Леннокс Льюїс дав вичерпну характеристику Олександру Усику і назвав сильні сторони боксера.

спорт футбол ФК Шахтар Футбол трансфери Кевін (футболіст)
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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