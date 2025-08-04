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Головна Спорт Динамо та Шахтар упустили шанс підписати перспективного гравця

Динамо та Шахтар упустили шанс підписати перспективного гравця

Ua ru
Дата публікації: 4 серпня 2025 10:38
Чому Динамо та Шахтар не цікавилися Кінарейкіним
Яків Кінарейкін в Іспанії. Фото: instagram.com/kinareikin.y12/

Батько голкіпера "Вільярреала" Якова Кінарейкіна розповів, які пропозиції надійшли на адресу сина після дебюту в єврокубках за "Дніпро-1". Футболіст перебував у полі зору клубів із Чехії, Бельгії, Польщі та Кіпру.

Іспанський "Леганес" виходив на клуб з офіційним листом, а інтерес "Вальядоліда" залишався на рівні чуток, повідомляє "Трибуна".

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Сім'я футболіста була рада переходу в "Карпати", але Яків і батько домовилися: наступний крок можливий тільки в клуб із чемпіонатів найкращі 5. Якщо з'явиться конкретна пропозиція — її обговорюватимуть, але тільки на умовах серйозної програми розвитку гравця.

Яков Кинарейкин
Виступ Кінарейкіна в Іспанії. Фото: instagram.com/kinareikin.y12/

Гранди УПЛ відмовилися від гравця

Представники київського "Динамо" та донецького "Шахтаря" не виходили на переговори щодо гравця, оскільки в цих клубах уже є стабільні голкіпери. Тим часом інтерес виявили "Олександрія" та "Полісся", але більш масштабна пропозиція надійшла з іспанського клубу.

У підсумку воротар УПЛ опинився в системі "Вільярреала". Контракт розрахований на п'ять років із перспективою зростання у "Вільярреал B". Перебравшись до "жовтої субмарини", молодий вартовий кордонів воротарської зони отримав шанс, про який мріяв із дитинства.

Нагадаємо, київське "Динамо" вирішило віддати в оренду талановитого молодого вихованця.

У Олександра Усика є якість, яка, на думку Леннокса Льюїса, допомагає домінувати в суперважкій вазі.

спорт футбол Футбол трансфери Вільярреал Карпати Львів Яків Кінарейкін
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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