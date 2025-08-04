Чому Динамо та Шахтар не цікавилися Кінарейкіним

Динамо та Шахтар упустили шанс підписати перспективного гравця
Батько голкіпера "Вільярреала" Якова Кінарейкіна розповів, які пропозиції надійшли на адресу сина після дебюту в єврокубках за "Дніпро-1". Футболіст перебував у полі зору клубів із Чехії, Бельгії, Польщі та Кіпру.
Іспанський "Леганес" виходив на клуб з офіційним листом, а інтерес "Вальядоліда" залишався на рівні чуток, повідомляє "Трибуна".
Сім'я футболіста була рада переходу в "Карпати", але Яків і батько домовилися: наступний крок можливий тільки в клуб із чемпіонатів найкращі 5. Якщо з'явиться конкретна пропозиція — її обговорюватимуть, але тільки на умовах серйозної програми розвитку гравця.
Гранди УПЛ відмовилися від гравця
Представники київського "Динамо" та донецького "Шахтаря" не виходили на переговори щодо гравця, оскільки в цих клубах уже є стабільні голкіпери. Тим часом інтерес виявили "Олександрія" та "Полісся", але більш масштабна пропозиція надійшла з іспанського клубу.
У підсумку воротар УПЛ опинився в системі "Вільярреала". Контракт розрахований на п'ять років із перспективою зростання у "Вільярреал B". Перебравшись до "жовтої субмарини", молодий вартовий кордонів воротарської зони отримав шанс, про який мріяв із дитинства.
Нагадаємо, київське "Динамо" вирішило віддати в оренду талановитого молодого вихованця.
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