Льюїс впевнений, що Дюбуа вирішив не вставати ще до фінального удару Усика

Леннокс Льюїс та Олександр Усик. Фото: instagram.com/mrlennoxlewis

Легендарний колишній абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Леннокс Льюїс залишився під враженнями від перемоги Олександра Усика над Даніелем Дюбуа. Легенда спробувала розібрати епізод з нокаутом в п'ятому раунді.

Льюїс розповів, чому Дюбуа не піднявся на ноги, передає The Sun.

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За словами Льюїса, він би в подібній ситуації, яка була з Дюбуа, точно б встав на ноги. Однак, Леннокс не знає, чому Даніель прийняв інше рішення й допускає, що це було зроблено до фінального удару українця.

"Якби я опинився в такій ситуації, то підвівся б. Але ми не знаємо, що коїлося в голові Дюбуа. Коли стоїш на коліні й дивишся вгору, залишається вибір: піднятися чи ні. Це рішення потрібно ухвалювати під час відліку, але схоже, Дюбуа зробив свій вибір ще до того", — сказав Льюїс.

Льюїсу, ймовірно, не подобається той факт, що Усик за досягненнями в боксі обійшов його. Леннокс в останні роки вважав Олександра аутсайдером в боях з Тайсоном Ф'юрі та Дюбуа. Також він продовжує говорити, що побив би українця у своєму праймі.

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