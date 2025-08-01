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Головна Спорт Збірна Бразилії може не потрапити на Кубок Світу-2026 — деталі

Збірна Бразилії може не потрапити на Кубок Світу-2026 — деталі

Ua ru
Дата публікації: 1 серпня 2025 12:36
Трамп може не пустити збірну Бразилії на Кубок Світу-2026
Вінісіус Жуніор під час матчу. Фото: instagram.com/brasil/

Американський президент Дональд Трамп розглядає можливість заборонити видачу віз громадянам Бразилії на час чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Дипломатичні непорозуміння між США і Бразилією загострилися, і сенаторам із Бразилії вже видали візи із серйозними обмеженнями, повідомляє CNN.

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Під час візиту бразильських сенаторів до Вашингтона з'явилися натяки на те, що обмеження можуть торкнутися і футбольних фанатів. Представникам Бразилії видали візи з набагато меншим терміном, ніж зазвичай. Це стало політичним сигналом напередодні турніру.

Дональд Трамп
Дональд Трамп у Білому домі. Фото: Reuters/Kent Nishimura

Що може чекати на збірну Бразилії

Такий захід може означати, що вболівальники "селесао" виявляться не в змозі приїхати на матчі в США через візові складнощі. Хоча наразі офіційних заяв від ФІФА та Бразильської конфедерації футболу немає, тема вже викликає серйозну тривогу серед бразильців.

Карло Анчелотти
Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті. Фото: instagram.com/brasil/

Тим часом на футбольному полі у збірної Бразилії справи йдуть упевнено: команда вже забезпечила собі місце на ЧС-2026. Однак ситуація викликає питання: хто підтримає "селесао" на американській землі, якщо їм не дадуть візи?

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спорт Дональд Трамп футбол ЧС-2026 з футболу Збірна Бразилії з футболу
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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