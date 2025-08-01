Трамп може не пустити збірну Бразилії на Кубок Світу-2026

Вінісіус Жуніор під час матчу. Фото: instagram.com/brasil/

Американський президент Дональд Трамп розглядає можливість заборонити видачу віз громадянам Бразилії на час чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Дипломатичні непорозуміння між США і Бразилією загострилися, і сенаторам із Бразилії вже видали візи із серйозними обмеженнями, повідомляє CNN.

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Під час візиту бразильських сенаторів до Вашингтона з'явилися натяки на те, що обмеження можуть торкнутися і футбольних фанатів. Представникам Бразилії видали візи з набагато меншим терміном, ніж зазвичай. Це стало політичним сигналом напередодні турніру.

Дональд Трамп у Білому домі. Фото: Reuters/Kent Nishimura

Що може чекати на збірну Бразилії

Такий захід може означати, що вболівальники "селесао" виявляться не в змозі приїхати на матчі в США через візові складнощі. Хоча наразі офіційних заяв від ФІФА та Бразильської конфедерації футболу немає, тема вже викликає серйозну тривогу серед бразильців.

Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті. Фото: instagram.com/brasil/

Тим часом на футбольному полі у збірної Бразилії справи йдуть упевнено: команда вже забезпечила собі місце на ЧС-2026. Однак ситуація викликає питання: хто підтримає "селесао" на американській землі, якщо їм не дадуть візи?

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