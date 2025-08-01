Як Бущан став зіркою Аль-Шабаба та улюбленцем уболівальників

Георгій Бущан із м'ячем. Фото: instagram.com/alshababsaudifc/

Голкіпер збірної України Георгій Бущан уже сім місяців живе в ритмі Сходу. Після переходу з київського "Динамо" він став основним воротарем "Аль-Шабаба" з Саудівської Аравії.

Результату Бущана не вистачає стабільності, але голкіпер уже став улюбленцем уболівальників, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Статистика говорить про те, що Георгій Бущан пропустив 21 гол за 11 матчів, проте вболівальники клубу до українця ставляться з повагою. У кількох іграх Бущан отримував по два-три м'ячі за тайм, але навряд чи хоч раз виявився винен безпосередньо.

Георгій Бущан працює на тренуванні. Фото: instagram.com/alshababsaudifc/

Його впевненість на лінії, гра ногами та командна поведінка не раз рятували команду від повного розвалу. Часом він виходив із сухими руками, коли здавалося, що це неможливо, як у матчі з "Аль-Ріядом", де єдиний гол був із пенальті.

Що про Бущана говорять у Саудівській Аравії

Уболівальники помітили, що українець адаптувався до життя в Ер-Ріяді. Він уже знає, як правильно пити арабську каву, цінує місцеву кухню та жартує, що фініки тут смачніші, ніж мед в Україні. Воротар намагається вчити базові арабські фрази та шанобливо ставиться до культури країни.

Георгій Бущан в "Аль-Шабабі". Фото: instagram.com/brave_gk_official/

Клуб довіряє українцю, попри тиск, а тренер Фатіх Терім уже двічі публічно захищав його від критики після невдалих матчів. На тлі постійної зміни тренерів та високих очікувань, Бущан залишається островом спокою в команді. Він став частиною роздягальні, і не просто легіонером, а голосом досвіду.

У списку CIES Георгій увійшов до списку 50 найкращих воротарів світу за даними за сезон, ставши єдиним українцем у цьому рейтингу. Його контракт діє до 2027 року, а зарплата в "Аль-Шабабі" порівнянна з топклубами Східної Європи. Вона становить близько 1,5 млн євро на рік.

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