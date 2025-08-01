Як Бущан став зіркою Аль-Шабаба та улюбленцем уболівальників

Як Георгій Бущан став улюбленцем фанатів Аль-Шабаба
Голкіпер збірної України Георгій Бущан уже сім місяців живе в ритмі Сходу. Після переходу з київського "Динамо" він став основним воротарем "Аль-Шабаба" з Саудівської Аравії.
Результату Бущана не вистачає стабільності, але голкіпер уже став улюбленцем уболівальників, повідомляє портал Новини.LIVE.
Статистика говорить про те, що Георгій Бущан пропустив 21 гол за 11 матчів, проте вболівальники клубу до українця ставляться з повагою. У кількох іграх Бущан отримував по два-три м'ячі за тайм, але навряд чи хоч раз виявився винен безпосередньо.
Його впевненість на лінії, гра ногами та командна поведінка не раз рятували команду від повного розвалу. Часом він виходив із сухими руками, коли здавалося, що це неможливо, як у матчі з "Аль-Ріядом", де єдиний гол був із пенальті.
Що про Бущана говорять у Саудівській Аравії
Уболівальники помітили, що українець адаптувався до життя в Ер-Ріяді. Він уже знає, як правильно пити арабську каву, цінує місцеву кухню та жартує, що фініки тут смачніші, ніж мед в Україні. Воротар намагається вчити базові арабські фрази та шанобливо ставиться до культури країни.
Клуб довіряє українцю, попри тиск, а тренер Фатіх Терім уже двічі публічно захищав його від критики після невдалих матчів. На тлі постійної зміни тренерів та високих очікувань, Бущан залишається островом спокою в команді. Він став частиною роздягальні, і не просто легіонером, а голосом досвіду.
У списку CIES Георгій увійшов до списку 50 найкращих воротарів світу за даними за сезон, ставши єдиним українцем у цьому рейтингу. Його контракт діє до 2027 року, а зарплата в "Аль-Шабабі" порівнянна з топклубами Східної Європи. Вона становить близько 1,5 млн євро на рік.
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