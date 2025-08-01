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Головна Спорт Наречена Супряги показала на публіку свої форми

Наречена Супряги показала на публіку свої форми

Ua ru
Дата публікації: 1 серпня 2025 08:14
Наречена Супряги Марина Литвин вразила фотосесією в боді
Марина Литвин. Фото: instagram.com/litvin_marina_/

У форварда київського "Динамо" Владислава Супряги мало що виходить на футбольному полі, оскільки він дуже часто травмується. При цьому, у нього все добре на особистому фронті.

Наречена Владислава Марина Литвин є справжньою красунею, яка радує свого обранця, повідомив портал Новини.LIVE.

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Невеста Супряги
Марина Литвин та Владислав Супряга. Фото: instagram.com/litvin_marina_/

Цікаво, що дівчина дуже активно веде свої соціальні мережі. В Instagram на наречену Супряги підписано 15,1 тисяч фоловерів.

Дівчина Супряги вражає формами

В Instagram з’явилися ефектні фото, які викликали захоплення підписників. На знімках 23-річна дівчина позує в чорному облягаючому боді, прозорих колготках зі швами та на високих підборах, демонструючи впевненість з нотками агресивності.

При цьому, варто додати, що Марина є професійною моделлю, для якої позування — це не тільки задоволення, а ще й робота.

Невеста Супряги
Марина Литвин. Фото: instagram.com/olgaladur
Невеста Супряги
Марина Литвин. Фото: instagram.com/olgaladur
Невеста Супряги
Марина Литвин. Фото: instagram.com/olgaladur
Невеста Супряги
Марина Литвин. Фото: instagram.com/olgaladur

Зазначимо, що Марина та Владислав заручилися влітку 2024 року й планують весілля, хоча точна дата поки не оголошена.

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футбол Динамо Владислав Супряга фотосесія дружини футболістів
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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