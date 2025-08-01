Наречена Супряги Марина Литвин вразила фотосесією в боді

Наречена Супряги показала на публіку свої форми
У форварда київського "Динамо" Владислава Супряги мало що виходить на футбольному полі, оскільки він дуже часто травмується. При цьому, у нього все добре на особистому фронті.
Наречена Владислава Марина Литвин є справжньою красунею, яка радує свого обранця, повідомив портал Новини.LIVE.
Цікаво, що дівчина дуже активно веде свої соціальні мережі. В Instagram на наречену Супряги підписано 15,1 тисяч фоловерів.
Дівчина Супряги вражає формами
В Instagram з’явилися ефектні фото, які викликали захоплення підписників. На знімках 23-річна дівчина позує в чорному облягаючому боді, прозорих колготках зі швами та на високих підборах, демонструючи впевненість з нотками агресивності.
При цьому, варто додати, що Марина є професійною моделлю, для якої позування — це не тільки задоволення, а ще й робота.
Зазначимо, що Марина та Владислав заручилися влітку 2024 року й планують весілля, хоча точна дата поки не оголошена.
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