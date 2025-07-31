Довбика запропонували у ТОП-клуб, як заміну трансферу Влаховича з Ювентуса

Артем Довбик. Фото: instagram.com/tema_dovbyk

Українського нападника італійської "Роми" Артема Довбика пропонують в інші клуби. Експерти вважають, що форвард не зможе грати у Джан П'єро Гасперіні.

Наразі ім’я українського форварда почали пов’язувати з "Міланом", повідомив портал "Динамоманія" з посиланням на італійського журналіста Маттео Моретто.

Реклама

Читайте також:

Артем Довбик. Фото: instagram.com/tema_dovbyk

Довбик може перейти в "Мілан"

Джерело заявило, що "Мілану" запропонували підписати Довбика, який може стати альтернативою Душану Влаховичу з "Ювентуса".

Наразі "Мілан" кілька тижнів веде переговори щодо трансферу Влаховича, чий контракт із туринцями діє до 2026 року, але йдуть вони важко.

"Россонері" контактують з оточенням Влаховича та сподіваються, що "Ювентус" може дешево продати 25-річного форварда, щоб уникнути його відходу в статусі вільного агента вже наступного року.

Гравці італійської "Роми". Фото: "Роми"

Паралельно "Мілану" посередники запропонували 28-річного Довбика, який у сезоні 2024/25 забив 17 голів і віддав чотири асисти в 45 матчах за "Рому".

Римляни готові відпустити українця за 40 мільйонів євро, хоча ціна може знизитися наприкінці трансферного вікна. Довбик рік тому перейшов із "Жирони" до "Роми" за 35 мільйонів євро. Влахович може коштувати червоно-чорним у 60–70 мільйонів євро.

Нагадаємо, австралійська стрибунка у висоту Нікола Оліслагерс доклала великі зусиллями, щоб перемагати Ярославу Магучіх.

Українські фанати стали жертвами насилля від грузинських поліцейських.

Став відомий опонент київського "Динамо" в наступному раунді відбору Ліги чемпіонів.

Наставник "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола відреагував на атаки проти України.