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Головна Спорт Довбика намагаються продати в клуб, який виграв сім Ліг чемпіонів

Довбика намагаються продати в клуб, який виграв сім Ліг чемпіонів

Ua ru
Дата публікації: 31 липня 2025 11:07
Довбика запропонували у ТОП-клуб, як заміну трансферу Влаховича з Ювентуса
Артем Довбик. Фото: instagram.com/tema_dovbyk

Українського нападника італійської "Роми"  Артема Довбика пропонують в інші клуби. Експерти вважають, що форвард не зможе грати у Джан П'єро Гасперіні.

Наразі ім’я українського форварда почали пов’язувати з "Міланом", повідомив портал "Динамоманія" з посиланням на італійського журналіста Маттео Моретто.

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Артем Довбик. Фото: instagram.com/tema_dovbyk

Довбик може перейти в "Мілан"

Джерело заявило, що "Мілану" запропонували підписати Довбика, який може стати альтернативою Душану Влаховичу з "Ювентуса".

Наразі "Мілан" кілька тижнів веде переговори щодо трансферу Влаховича, чий контракт із туринцями діє до 2026 року, але йдуть вони важко.

"Россонері" контактують з оточенням Влаховича та сподіваються, що "Ювентус" може дешево продати 25-річного форварда, щоб уникнути його відходу в статусі вільного агента вже наступного року.

Артем Довбик
Гравці італійської "Роми". Фото: "Роми"

Паралельно "Мілану" посередники запропонували 28-річного Довбика, який у сезоні 2024/25 забив 17 голів і віддав чотири асисти в 45 матчах за "Рому".

Римляни готові відпустити українця за 40 мільйонів євро, хоча ціна може знизитися наприкінці трансферного вікна. Довбик рік тому перейшов із "Жирони" до "Роми" за 35 мільйонів євро. Влахович може коштувати червоно-чорним у 60–70 мільйонів євро.

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Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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