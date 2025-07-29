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Головна Спорт Рома озвучила цінник за Довбика для потенційних покупців

Рома озвучила цінник за Довбика для потенційних покупців

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 20:54
Артем Довбик може покинути Рому — клуб назвав клаусулу
Артем Довбик. Фото: instagram.com/tema_dovbyk

Українського форварда "Роми" Артема Довбика італійські ЗМІ постійно сватають в нові команди. При цьому, головний тренер Джанпьєро Гасперіні жодного разу не говорив, що йому не потрібен цей нападник.

Однак, журналіст Маттео Моретто повідомив, що "Рома" відкрита до трансферу Довбика.

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Артем Довбик. Фото: instagram.com/tema_dovbyk

Цінник на Довбика

Джерело заявив, що 28-річний український нападник не вважається гравцем, який не продається, і римський клуб готовий розглянути пропозиції.

За інформацією джерела, клуб оцінив Довбика в 40 мільйонів євро — за цю суму футболіста продадуть. Наразі трансферний ринок для форварда залишається активним, а наступні тижні стануть вирішальними для визначення його майбутнього в "Ромі".

Найбільше Довбиком цікавляться клуби АПЛ, серед яких "Вест Гем", та турецький "Бешикташ".

У дебютному сезоні за "Рому" Довбик провів 45 матчів, забив 17 голів і віддав чотири результативні передачі, ставши одним із ключових гравців команди.

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Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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