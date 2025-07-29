Як Динамо врятувало Мірчу Луческу — син тренера поділився деталями

Мірча Луческу спостерігає за тренуванням "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Разван Луческу відверто розповів про важкий період у житті свого батька, знаменитого тренера Мірчі Луческу, до його приходу в київське "Динамо". Румунському наставнику 29 липня виповнилося 80 років.

За його словами, у той момент Мірча опинився в непростому стані без клубу, без мотивації та з внутрішньою кризою, повідомляє golazo.ro.

Реклама

Читайте також:

За спогадами сина, Луческу-старший намагався знаходити розваги в прогулянках, книжках і відпочинку, але все це не приносило справжньої радості. Він потребував роботи, виклику, повернення на поле. Саме тоді надійшла пропозиція з Києва, яка стала для нього шансом усе змінити.

Мірча Луческу спілкується з пресою. Фото: "Динамо"

Рішення далося непросто. Мірча вагався, відмовлявся, знову погоджувався і знову передумував. Емоції, багаторічна історія з "Шахтарем" та сумніви гальмували його. Але в "Динамо" проявили наполегливість, і це зіграло ключову роль.

Що сказав Разван Луческу

За словами сина відомого наставника, саме "Динамо" подарувало батькові другу молодість. Київський клуб повернув Мірчу Луческу до життя, що позначилося на самопочутті фахівця.

"Київське "Динамо" повернуло його до життя і знову зробило щасливим. Він знову вигравав трофеї, знову ростив молодих гравців, які потім продавалися в інші клуби", — розповів Разван Луческу.

Нагадаємо, грузинська поліція не дозволила українським уболівальникам демонструвати прапори на Кубку Світу з фехтування.

Олімпійська призерка Ганна Безсонова живе в Маямі — чому спортсменка виїхала з України до США.

Стали відомі подробиці втечі за кордон футболіста харківського "Металіста 1925".

Міський голова Тбілісі Каха Каладзе переобиратиметься на третій термін.