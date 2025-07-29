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Головна Спорт Суркіс назвав вартість одного з лідерів Динамо

Суркіс назвав вартість одного з лідерів Динамо

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 09:05
Суркіс зробив заяву про трансфер Михавка з Динамо
Ігор Суркіс під час тренування. Фото: пресслужба "Динамо"

Захисник збірної України та київського "Динамо" Тарас Михавко проведе у складі "біло-синіх" наступний сезон. Президент столичного клубу Ігор Суркіс заявив, що "Марсель" не надсилав офіційних пропозицій щодо трансферу гравця.

"Динамо" оперативно відреагувало на чутки про зміну трансферної вартості Михавка, повідомляє "Трибуна".

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Після заяв журналіста Віктора Вацка про нібито готову пропозицію від французького "Марселя" в розмірі 15 млн євро за захисника київського "Динамо" Тараса Михавка, реакція клубу не забарилася.

Тарас Михавко
Тарас Михавко працює з м'ячем. Фото: пресслужба клубу

Директор медіадепартаменту "Динамо" Андрій Шахов офіційно заявив, що жодної пропозиції щодо футболіста не надходило. Президент клубу Ігор Суркіс також підкреслив, що ніхто не виходив з офіційною офертою.

Що Суркіс сказав про Михавка

У сезоні 2024/25 Тарас провів 39 матчів у всіх турнірах, показав стабільність у центрі оборони, відзначився одним голом та двома асистами. Попри вплив у команді, реальної трансферної активності щодо його відходу немає.

"Це все чутки. Жоден клуб не робив офіційної пропозиції щодо Михавка", — наголосив президент "Динамо".

Нагадаємо, грузинська влада спровокувала скандал з українцями під час престижного міжнародного турніру.

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спорт футбол Динамо Футбол трансфери Ігор Суркіс Тарас Михавко
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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