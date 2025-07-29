Суркис сделал заявление о трансфере Михавко из Динамо

Игорь Суркис во время тренировки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Защитник сборной Украины и киевского "Динамо" Тарас Михавко проведет в составе "бело-синих" следующий сезон. Президент столичного клуба Игорь Суркис заявил, что "Марсель" не направлял официальных предложений по трансферу игрока.

"Динамо" оперативно отреагировало на слухи об изменении трансферной стоимости Михавко, сообщает "Трибуна".

Реклама

Читайте также:

После заявлений журналиста Виктора Вацко о якобы готовом предложении от французского "Марселя" в размере 15 млн евро за защитника киевского "Динамо" Тараса Михавко, реакция клуба не заставила себя ждать.

Тарас Михавко работает с мячом. Фото: пресс-служба клуба

Директор медиадепартамента "Динамо" Андрей Шахов официально заявил, что никакого предложения по футболисту не поступало. Президент клуба Игорь Суркис также подчеркнул, что никто не выходил с официальной офертой.

Что Суркис сказал о Михавко

В сезоне 2024/25 Тарас провел 39 матчей во всех турнирах, показал стабильность в центре обороны, отметился одним голом и двумя ассистами. Несмотря на влияние в команде, реальной трансферной активности по его уходу нет.

"Это все слухи. Ни один клуб не делал официального предложения по Михавко", — подчеркнул президент "Динамо".

Напомним, грузинские власти спровоцировали скандал с украинцами по время престижного международного турнира.

Экс-защитник "Динамо" Каха Каладзе будет развивать политическую карьеру, что вызывает споры в стране.

Дом, в котором вырос Лука Модрич, до сих пор стоит разрушенным после войны в Югославии.