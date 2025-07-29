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Главная Спорт Суркис назвал стоимость одного из лидеров Динамо

Суркис назвал стоимость одного из лидеров Динамо

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 09:05
Суркис сделал заявление о трансфере Михавко из Динамо
Игорь Суркис во время тренировки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Защитник сборной Украины и киевского "Динамо" Тарас Михавко проведет в составе "бело-синих" следующий сезон. Президент столичного клуба Игорь Суркис заявил, что "Марсель" не направлял официальных предложений по трансферу игрока.

"Динамо" оперативно отреагировало на слухи об изменении трансферной стоимости Михавко, сообщает "Трибуна". 

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После заявлений журналиста Виктора Вацко о якобы готовом предложении от французского "Марселя" в размере 15 млн евро за защитника киевского "Динамо" Тараса Михавко, реакция клуба не заставила себя ждать.

Тарас Михавко
Тарас Михавко работает с мячом. Фото: пресс-служба клуба

Директор медиадепартамента "Динамо" Андрей Шахов официально заявил, что никакого предложения по футболисту не поступало. Президент клуба Игорь Суркис также подчеркнул, что никто не выходил с официальной офертой.

Что Суркис сказал о Михавко

В сезоне 2024/25 Тарас провел 39 матчей во всех турнирах, показал стабильность в центре обороны, отметился одним голом и двумя ассистами. Несмотря на влияние в команде, реальной трансферной активности по его уходу нет.

"Это все слухи. Ни один клуб не делал официального предложения по Михавко", — подчеркнул президент "Динамо". 

Напомним, грузинские власти спровоцировали скандал с украинцами по время престижного международного турнира. 

Экс-защитник "Динамо" Каха Каладзе будет развивать политическую карьеру, что вызывает споры в стране. 

Дом, в котором вырос Лука Модрич, до сих пор стоит разрушенным после войны в Югославии. 

спорт футбол Динамо Футбол трансферы Игорь Суркис Тарас Михавко
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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