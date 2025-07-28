Гвардиол показал руины дома, в котором вырос Модрич

Йошко Гвардиол прошел военную подготовку. Фото: instagram.com/josko_gvardiol/

Звезда "Манчестер Сити" Йошко Гвардиол на днях посетил руины дома, в котором прошло детство Луки Модрича. Его поступок уже обсуждают как символический жест уважения к легенде хорватского футбола.

Гвардиол опубликовал фотографию с разрушенного жилища в деревне Затон Обровачки, сообщает Telegrafi.

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Тот самый дом, в котором вырос хорватский футболист Лука Модрич, был сожжен во время войны в 1991 году. Дед звезды мадридского "Реала" был убит сербскими военными. На фотографии особенно заметна футболка сборной Хорватии с номером 10 и фамилией Modrić, повешенная на входной двери.

Лука Модрич в детстве и руины его дома. Фото: Instagram

Символизм действий Гвардиола

Этот жест получил отклики со стороны поклонников и медиа, а также напомнил о трагическом прошлом Модрича и подчеркнул глубокую связь игроков следующего поколения с героем, который начал путь именно отсюда. Много кто увидел в поступке акт уважения и истории.

Футболист Йошко Гвардиол. Фото: instagram.com/josko_gvardiol/

Дом в Затон Обровачки принадлежал его деду и использовался как жилье до войны. После убийства деда и пожара семья была вынуждена бежать и прожить несколько лет в отелях в Задаре, прежде чем Модрич начал карьеру футболиста. Сегодня здание разрушено, вокруг поля с минами, и оно остается без мемориальных знаков.

Некоторые местные агентства и организации предлагают восстановить дом как музейно-интерпретационный центр, включающий экспозиции, сувенирный павильон и информацию об истории региона и детстве Модрича. Проект пока не согласован с семьей игрока.

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