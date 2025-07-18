Snoop Dogg и Модрич стали миноритарными владельцами Суонси Сити

Snoop Dogg на матче КЧМ между "ПСЖ" и "Ботафого". Фото: Reuters/Daniel Cole

Американский рэпер Snoop Dogg приобрел долю в английском футбольном клубе "Суонси Сити". Он стал миноритарным совладельцем и инвестором "лебедей".

Это уже не первый известный инвестор, который купил долю в клубе с опытом выступлений в АПЛ, сообщает The Guardian.

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Snoop Dogg отметил, что город и сам клуб представляют рабочий класс, а дух команды "умеет давать сдачи". По этим причинам "Суонси" отпечатался в сердце 53-летнего музыканта.

Представители клуба подчеркнули, что его вклад поможет расширить глобальный бренд команды и усилить коммерческий потенциал.

Лука Модрич в Милане. Фото: Reuters/Daniele Mascolo

Что ждет "Суонси" в новом сезоне

Снуп Догг стал не первой мировой знаменитостью, которая приобрела часть акций "лебедей". Еще в апреле 2025 года это же сделал футболист сборной Хорватии Лука Модрич. Теперь оба они входят в группу владельцев, возглавляемую американскими инвесторами, которые приобрели контроль над "Суонси" в конце прошлого года.

С финансированием и известным именем в составе владельцев клуб намерен повысить узнаваемость, увеличить доходы и вернуть амбиции. "Суонси" завершил прошлый сезон вне зоны плей‑офф Чемпионшипа и находится в фазе перестройки.

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