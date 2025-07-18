Усик и Пивоваров спели зажигательный гимн Fight for Life

Усик и Пивоваров выпустили огненный трек перед реваншем с Дюбуа
Популярный украинский исполнитель Артем Пивоваров и Александр Усик представили необычный коллаб. В преддверии реванша с Даниэлем Дюбуа они записали трек под названием "Fight for Life".
Премьера состоялась на 18 июля, ровно за день до боя на "Уэмбли", сообщает портал Новини.LIVE.
Это не первый музыкальный опыт Александра Усика: он неоднократно появлялся вместе с Артемом Пивоваровым на открытых тренировках и пресс-конференциях, где артист исполнял свои хиты, а боксер подпевал вместе с залом.
Украинцы поддержали Усика
Новый трек записан совместно с диджеем Ольгой Королевой. Музыканты намерены сделать его гимном вечера: песню планируют включить в трансляцию боя и запустить на арене. Пивоваров назвал композицию "битвой за жизнь" и призвал фанатов поддержать акцию.
Реакция медиа и соцсетей уже пошла: украинские артисты, включая Alyona Alyona и Надю Дорофееву, уже поделились тизером и выразили поддержку. Ожидается, что песня послужит зеленым светом для единения публики. Для Усика это яркий способ заявить не только о себе как спортсмене, но и о борьбе, идеях и национальной позиции.
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