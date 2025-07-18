Усик и Пивоваров спели зажигательный гимн Fight for Life

Александр Усик общается с журналистами. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Популярный украинский исполнитель Артем Пивоваров и Александр Усик представили необычный коллаб. В преддверии реванша с Даниэлем Дюбуа они записали трек под названием "Fight for Life".

Премьера состоялась на 18 июля, ровно за день до боя на "Уэмбли", сообщает портал Новини.LIVE.

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Это не первый музыкальный опыт Александра Усика: он неоднократно появлялся вместе с Артемом Пивоваровым на открытых тренировках и пресс-конференциях, где артист исполнял свои хиты, а боксер подпевал вместе с залом.

Украинцы поддержали Усика

Новый трек записан совместно с диджеем Ольгой Королевой. Музыканты намерены сделать его гимном вечера: песню планируют включить в трансляцию боя и запустить на арене. Пивоваров назвал композицию "битвой за жизнь" и призвал фанатов поддержать акцию.

Александр Усик в новом клипе. Кадр из видео

Реакция медиа и соцсетей уже пошла: украинские артисты, включая Alyona Alyona и Надю Дорофееву, уже поделились тизером и выразили поддержку. Ожидается, что песня послужит зеленым светом для единения публики. Для Усика это яркий способ заявить не только о себе как спортсмене, но и о борьбе, идеях и национальной позиции.

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