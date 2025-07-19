Усик — Дюбуа: онлайн-трансляция боя украинского чемпиона

Александр Усик и Даниэль Дюбуа. Фото: Reuters

На легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне состоится один из самых ожидаемых боксерских поединков года — реванш между чемпионом WBC, WBO, WBA и IBO Александром Усиком и обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа. Победитель этого противостояния станет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе.

Усик может получить этот статус абсолюта уже во второй раз. Впервые он им стал после поединка с Тайсоном Фьюри, но затем отказался от титула IBF, который подобрал Дюбуа.

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Александр Усик. Фото: Reuters

Где смотреть бой Усик — Дюбуа 2 в Украине

На нашем портале в этой новости будет доступна прямая онлайн-трансляция поединка Усик — Дюбуа. Главный бой начнется не раньше 23:30 по киевскому времени.

Официальным видеотранслятором реванша в Украине является медиасервис MEGOGO, который обеспечит прямой эфир с украинскими комментаторами. Они будут транслировать весь вечер бокса, начиная с 19:00.

Бой можно посмотреть на стриминговой платформе DAZN, но при условии платной подписки. Бесплатных трансляций на YouTube, исключительно для Украины, пока не предвидится.

Александр Усик и Даниэль Дюбуа. Фото: Reuters

История первого боя

Первый поединок между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве, Польша.

В том бою Усик одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде, защитив титулы WBA, WBO и IBF. При этом бой запомнился скандальным моментом в пятом раунде, когда Дюбуа нанес удар ниже пояса, из-за чего Александр оказался на канвасе. Рефери признал удар нелегальным и дал украинцу время на восстановление, что вызвало возмущение команды британца. Апелляция Фрэнка Уоррена, промоутера Дюбуа, была отклонена, а статистика боя подтвердила доминирование Усика.

Однако тот бой оказался сложным для украинца, который в начале поединка действовал самоуверенно и пытался развлечь публику. В боях с Джошуа и Фьюри он работал собраннее. Эти ошибки Александра привели к тому, что он дал возможность Дюбуа поверить в свои силы.

Александр Усик. Фото: Reuters

Дюбуа заслужил реванш

После поражения Дюбуа провел три впечатляющих поединка, нокаутировав Джаррелла Миллера, Филипа Хрговича и Энтони Джошуа, что принесло ему статус второго номера в супертяжелом весе.

Ни в одном из этих трех боев Даниэль не был фаворитом, но выиграл благодаря уроку от Усика. Теперь Даниэль старается во время подготовки акцентировать внимание на выносливости. Во время боев он прессингует соперников, как это делает украинец. Поэтому не стоит сомневаться, что Александра может ждать более тяжелый бой, чем с Фьюри и Джошуа.

Кто фаворит поединка

Эксперты сходятся во мнении, что 38-летний Усик продолжает оставаться фаворитом в бою с молодым соперником, поскольку его ум и опыт сильно опережают оппонента. К тому же украинец быстрее и техничнее.

Соперник будет иметь преимущество только в мощности и хорошо поработал, чтобы не уступать в выносливости. Не забывайте и о ментальной составляющей, которая у Даниэля всегда была на плохом уровне, и именно поэтому украинец нокаутировал его джебом в первом бою.

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