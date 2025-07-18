Леоненко удивил прогнозом на бой Усика с Дюбуа

Александр Усик со своими чемпионскими поясами и командой. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Бывший футболист киевского "Динамо" Виктор Леоненко поделился мнением о грядущем поединке Александра Усика с британцем Даниэлем Дюбуа. Бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе состоится 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Леоненко отметил, что реванш обещает быть непредсказуемым, сообщает Blik.

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В боксе нередко случаются сенсации, и Виктор Леоненко напомнил о том, что в сверхтяжелом весе один точный удар может решить исход даже самого ровного боя. Экс-футболист призвал Александра Усика действовать аккуратно и уделять внимание обороне.

Александр Усик на встрече с украинскими ветеранами. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Леоненко критикует боксеров

Эксперт также не обошел вниманием общий уровень супертяжелого дивизиона, поставив под сомнение физическую форму и навыки ряда топовых бойцов, включая Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа. По мнению Виктора, современным звездам не хватает баланса между техникой и подготовкой.

Бывший футболист даже допустил возвращение Владимира Кличко на ринг, заявив, что на фоне нынешних реалий у него могли бы быть шансы вновь навязать борьбу за пояса.

"Я буду болеть за Усика, а победит сильнейший. В супертяжелом дивизионе может случиться все что угодно, и упасть может каждый. Вспомните, как Маккол, на которого никто не ставил, отправил в нокаут Льюиса во втором раунде", — сказал Леоненко.

Напомним, украинские болельщики смогут посмотреть прямую трансляцию боя Александра Усика с Даниэлем Дюбуа.

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