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Главная Спорт Леоненко назвал главное преимущество Усика над Дюбуа

Леоненко назвал главное преимущество Усика над Дюбуа

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2025 15:31
Леоненко удивил прогнозом на бой Усика с Дюбуа
Александр Усик со своими чемпионскими поясами и командой. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Бывший футболист киевского "Динамо" Виктор Леоненко поделился мнением о грядущем поединке Александра Усика с британцем Даниэлем Дюбуа. Бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе состоится 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Леоненко отметил, что реванш обещает быть непредсказуемым, сообщает Blik.

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В боксе нередко случаются сенсации, и Виктор Леоненко напомнил о том, что в сверхтяжелом весе один точный удар может решить исход даже самого ровного боя. Экс-футболист призвал Александра Усика действовать аккуратно и уделять внимание обороне. 

Александр Усик
Александр Усик на встрече с украинскими ветеранами. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Леоненко критикует боксеров 

Эксперт также не обошел вниманием общий уровень супертяжелого дивизиона, поставив под сомнение физическую форму и навыки ряда топовых бойцов, включая Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа. По мнению Виктора, современным звездам не хватает баланса между техникой и подготовкой.

Бывший футболист даже допустил возвращение Владимира Кличко на ринг, заявив, что на фоне нынешних реалий у него могли бы быть шансы вновь навязать борьбу за пояса.

"Я буду болеть за Усика, а победит сильнейший. В супертяжелом дивизионе может случиться все что угодно, и упасть может каждый. Вспомните, как Маккол, на которого никто не ставил, отправил в нокаут Льюиса во втором раунде", — сказал Леоненко. 

Напомним, украинские болельщики смогут посмотреть прямую трансляцию боя Александра Усика с Даниэлем Дюбуа. 

Бывший защитник "Динамо" неожиданно завершил карьеру в возрасте 29 лет. 

Ламин Ямаль обошел Усмана Дембеле в рейтинге фаворитов на "Золотой мяч". 

Где сейчас живет Андрей Воронин — бывший футболист покинул пределы Украины. 

Александр Усик бокс Тайсон Фьюри Даниэль Дюбуа Бой Усик — Дюбуа Виктор Леоненко
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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