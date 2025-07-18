Экс-игрок Динамо завершил карьеру в 29 лет и уехал в США

Зураб Очигава в компании Андрея Ярмоленко, Жуниора Мораеса и Дерлиса Гонсалеса. Фото: УНИАН

Бывший защитник киевского "Динамо" Зураб Очигава объявил о завершении профессиональной карьеры в 29 лет. После ухода из азербайджанской "Габалы" он уехал с семьей в США, где начал новый этап жизни.

Футболист отметил, что в Нью-Йорке развивает собственный проект, связанный с детской академией, сообщает Azerisport.

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Сейчас Зураб Очигава временно находится в Европе по личным делам, но его основная деятельность остается в Америке. Зимой спортсмен вел переговоры с командой из Омахи, однако в итоге сделка не состоялась. Также, по его словам, предложения от азербайджанских клубов обсуждались, но он не стал их рассматривать без глубинного смысла в переходе.

Зураб Очигава в "Левадии". Фото: instagram.com/fcilevadia/

Что известно о карьере Очигавы

Последним клубом Очигавы стала "Габала", до этого он играл за "Сабах", "Левадию", "Мариуполь", "Динамо", "Олимпик", "Днепр-1" и "Ворсклу". Сейчас он переключился на тренерскую работу с детьми в США.

"Возраст позволяет играть, но просто так не хочу. Делать что-то ради денег не мой путь. Деньги ведь не главное в жизни", — объяснил Очигава.

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