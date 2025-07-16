Скандал вокруг Каладзе — экс-динамовец отреагировал на слова Шевченко

Каха Каладзе с партнерами по Динамо поздравляют Лобановского. Фото: УНИАН

Бывшие партнеры Кахи Каладзе по киевскому "Динамо" все чаще выражают свое разочарование не только молчанием, но и прямыми словами экс-партнера по команде.

После жесткого заявления Андрея Шевченко о том, что для него Каладзе "не существует", с комментарием выступил и Василий Кардаш, сообщает "Украинский футбол".

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Кахабер Каладзе стал известным грузинским политиком после окончания спортивной карьеры. В последние годы он поддерживает политику местных властей, которая является пророссийской и враждебной по отношению к Украине. Это шокировало не только болельщиков "Динамо", но и бывших партнеров Кахи по киевской команде.

Каха Каладзе в Грузии. Фото: УНИАН

Что в "Динамо" говорят о Каладзе

Кардаш напомнил, что даже в сложное время от тех, с кем ты делил раздевалку и поле, ожидаешь обычной человечности. По его словам, полное молчание уже ранит, но когда бывший товарищ по команде фактически поддерживает агрессора, это выходит за пределы допустимого.

Кардаш не называет Каладзе по имени, но смысл его слов ясен. Он не разделяет и не прощает то, что бывший партнер по команде делает публично, а особенно то, что не делает.

"Если человек оправдывает эту войну и поддерживает агрессора — это уже за гранью. Здесь нет места никаким компромиссам", — заявил Кардаш.

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