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Главная Спорт Что не простили Каладзе в Украине — экс-динамовец все объяснил

Что не простили Каладзе в Украине — экс-динамовец все объяснил

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2025 10:48
Скандал вокруг Каладзе — экс-динамовец отреагировал на слова Шевченко
Каха Каладзе с партнерами по Динамо поздравляют Лобановского. Фото: УНИАН

Бывшие партнеры Кахи Каладзе по киевскому "Динамо" все чаще выражают свое разочарование не только молчанием, но и прямыми словами экс-партнера по команде.

После жесткого заявления Андрея Шевченко о том, что для него Каладзе "не существует", с комментарием выступил и Василий Кардаш, сообщает "Украинский футбол".

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Кахабер Каладзе стал известным грузинским политиком после окончания спортивной карьеры. В последние годы он поддерживает политику местных властей, которая является пророссийской и враждебной по отношению к Украине. Это шокировало не только болельщиков "Динамо", но и бывших партнеров Кахи по киевской команде.  

Каха Каладзе
Каха Каладзе в Грузии. Фото: УНИАН

Что в "Динамо" говорят о Каладзе

Кардаш напомнил, что даже в сложное время от тех, с кем ты делил раздевалку и поле, ожидаешь обычной человечности. По его словам, полное молчание уже ранит, но когда бывший товарищ по команде фактически поддерживает агрессора, это выходит за пределы допустимого.

Кардаш не называет Каладзе по имени, но смысл его слов ясен. Он не разделяет и не прощает то, что бывший партнер по команде делает публично, а особенно то, что не делает. 

"Если человек оправдывает эту войну и поддерживает агрессора — это уже за гранью. Здесь нет места никаким компромиссам", — заявил Кардаш. 

Напомним, у Михаила Мудрика может появиться возможность вернуться на поле в следующем году. 

Известный в прошлом легионер "Динамо" объявлен в розыск на родине в Бразилии. 

В "ПСЖ" обозначили четкую позицию по поводу возможного трансфера Ильи Забарного. 

Артем Довбик произвел впечатление на нового тренера "Ромы" во время первой тренировки команды. 

спорт футбол Грузия Динамо Каха Каладзе
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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