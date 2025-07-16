Скандал навколо Каладзе — ексдинамівець відреагував на слова Шевченка

Каха Каладзе з партнерами по Динамо вітають Лобановського. Фото: УНІАН

Колишні партнери Кахи Каладзе по київському "Динамо" дедалі частіше висловлюють своє розчарування не лише мовчанням, а й прямими словами експартнера по команді.

Після жорсткої заяви Андрія Шевченка про те, що для нього Каладзе "не існує", з коментарем виступив і Василь Кардаш, повідомляє "Український футбол".

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Кахабер Каладзе став відомим грузинським політиком після закінчення спортивної кар'єри. Останніми роками він підтримує політику місцевої влади, яка є проросійською та ворожою стосовно України. Це шокувало не тільки вболівальників "Динамо", а й колишніх партнерів Кахи по київській команді.

Каха Каладзе в Грузії. Фото: УНІАН

Що в "Динамо" говорять про Каладзе

Кардаш нагадав, що навіть у складний час від тих, із ким ти ділив роздягальню і поле, очікуєш звичайної людяності. За його словами, повне мовчання вже ранить, але коли колишній товариш по команді фактично підтримує агресора, це виходить за межі допустимого.

Кардаш не називає Каладзе на ім'я, але сенс його слів зрозумілий. Він не поділяє і не прощає те, що колишній партнер по команді робить публічно, а особливо те, що не робить.

"Якщо людина виправдовує цю війну і підтримує агресора — це вже за межею. Тут немає місця жодним компромісам", — заявив Кардаш.

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