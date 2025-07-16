Довбик вразив Гасперіні — що чекає на форварда збірної України

У Ромі ухвалили важливе рішення щодо Артема Довбика
Форвард збірної України Артем Довбик почав нову сторінку своєї італійської історії. Попри чутки про можливий трансфер у гравця хороші шанси залишитися в Римі.
Український футболіст провів перше тренування під керівництвом нового головного тренера Джан П'єро Гасперіні, повідомляє Yahoo Sports.
У вівторок вранці, 15 липня, Артем Довбик вийшов на поле тренувальної бази "Роми" разом з основою та працював нарівні з усіма. Він отримав новий номер і став володарем "дев'ятки", яка раніше належала Теммі Абрахаму.
Цей вибір підкреслює той факт, що попри чутки про можливий відхід українця, у клубі йому довіряють. Джан П'єро Гасперіні розраховує на українця та хоче зберегти його в складі.
Чому Довбик може залишитися в "Ромі"
Раніше повідомлялося, що в послугах Довбика зацікавлені клуби з Англії та Іспанії. Однак сам гравець налаштований довести свою цінність у "Ромі" та пройти весь підготовчий цикл із новим штабом. У клубі теж не поспішають розлучатися з форвардом: його фізична форма й універсальність вразили тренерів уже на перших заняттях.
Поки трансферне вікно залишається відкритим, ситуація може змінитися. Однак на користь Довбика свідчить той факт, що за плечима у нього результативний сезон у "Ромі", а римській команді потрібен такий форвард, який уже має взаєморозуміння з командою.
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