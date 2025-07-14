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Головна Спорт Забарний показав характер у переговорах про трансфер із Борнмута

Забарний показав характер у переговорах про трансфер із Борнмута

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2025 14:18
Забарний поставив ультиматум з приводу трансферу з Борнмута
Ілля Забарний дякує вболівальникам англійської команди. Фото: instagram.com/afcb/

Захисник англійського "Борнмута" та збірної України Ілля Забарний став головною темою для обговорення у Франції. Він поставив жорстку умову для переходу в "ПСЖ".

Гравець зажадав, щоб у команді не було російського голкіпера Матвія Сафонова, повідомляє "ТаТоТаке".

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Керівництво "ПСЖ" серйозно розглядало трансфер Забарного й навіть погодило з ним умови контракту. Однак українець дав зрозуміти, що не виступатиме в одній команді з представником країни-агресора. Парижани готові були відправити Сафонова в оренду, щоб завершити угоду.

Де гратиме Забарний

Проте сам трансфер поки застопорився. "Борнмут" вимагає за Забарного 70 млн євро, а "ПСЖ" пропонував близько 60. Попри зацікавленість обох сторін, переговори опинилися в підвішеному стані.

Илья Забарный
Ілля Забарний з уболівальниками "Борнмута". Фото: instagram.com/afcb/

Забарний є вихованцем "Динамо", одним із лідерів збірної України та ключовим гравцем "Борнмута" в сезоні 2024/25. Він провів 39 матчів та увійшов до числа найкращих захисників чемпіонату за статистикою. Раніше він уже потрапляв до шорт-листів провідних клубів АПЛ.

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спорт футбол ПСЖ Футбол трансфери Ілля Забарний Борнмут
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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