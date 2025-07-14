Забарний поставив ультиматум з приводу трансферу з Борнмута

Забарний показав характер у переговорах про трансфер із Борнмута
Захисник англійського "Борнмута" та збірної України Ілля Забарний став головною темою для обговорення у Франції. Він поставив жорстку умову для переходу в "ПСЖ".
Гравець зажадав, щоб у команді не було російського голкіпера Матвія Сафонова, повідомляє "ТаТоТаке".
Керівництво "ПСЖ" серйозно розглядало трансфер Забарного й навіть погодило з ним умови контракту. Однак українець дав зрозуміти, що не виступатиме в одній команді з представником країни-агресора. Парижани готові були відправити Сафонова в оренду, щоб завершити угоду.
Де гратиме Забарний
Проте сам трансфер поки застопорився. "Борнмут" вимагає за Забарного 70 млн євро, а "ПСЖ" пропонував близько 60. Попри зацікавленість обох сторін, переговори опинилися в підвішеному стані.
Забарний є вихованцем "Динамо", одним із лідерів збірної України та ключовим гравцем "Борнмута" в сезоні 2024/25. Він провів 39 матчів та увійшов до числа найкращих захисників чемпіонату за статистикою. Раніше він уже потрапляв до шорт-листів провідних клубів АПЛ.
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