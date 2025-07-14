Мареска назвал причину разгромной победе Челси над ПСЖ

Энцо Мареска празднует победу вместе с "Челси". Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Лондонский "Челси" не только победил "ПСЖ" в финале Клубного чемпионата мира, но и сделал это с поразительным хладнокровием и уверенностью. Важную роль сыграли четкая организация игры и концентрация в каждом эпизоде, особенно в первые полчаса.

Англичане выглядели лучше физически и ментально, что особенно чувствовалось в моментах давления со стороны соперника, сообщает портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Несмотря на амбиции парижан, их атаки чаще всего останавливались на подступах к штрафной. Защитная линия "Челси" действовала компактно, не давая Усману Дембеле, Дезире Дуэ и другим лидерам "ПСЖ" простора. Вратарь лондонской команды в ключевые моменты демонстрировал надежность и уверенность, что еще больше сбивало темп французской команды.

Что Энцо Мареска сказал о матче

Коул Палмер стал настоящим героем финала, отдав голевую передачу и дважды поразив ворота соперника. Его взаимодействие с Жоау Педру стало настоящей проблемой для защиты "ПСЖ". Особенно показателен был второй мяч: быстрый отбор в центре, передача вразрез и хладнокровный удар мимо вратаря. На перерыв команды ушли при счете 3:0, и исход матча уже не вызывал сомнений.

Энцо Мареска получает чемпионскую медаль. Фото: Reuters/Vincent Carchietta

Энцо Мареска связал успех с энергичным началом: он подчеркнул, что ключевым стало агрессивное давление с первых минут, которое сорвало планы парижан. По словам тренера, именно этот прессинг сделал игру односторонней.

"Я не могу подобрать слов для игроков — они заслужили этот момент. Игра была решена в первые десять минут. Мы задали нужный ритм и уровень давления. С погодой было тяжело, но именно начинается битва, и она была выиграна с самого старта", — сказал Мареска после финала.

Напомним, главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике взял на себя вину за поражение команды в финале Клубного чемпионата мира.

Киевское "Динамо" приняло непростое решение по поводу одного из воспитанников команды.

Борьба за победу в прыжках в высоту Бриллиантовой лиги вышла на новый уровень благодаря Николе Олислагерс.