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Головна Спорт Мареска назвав головну причину перемоги Челсі над ПСЖ

Мареска назвав головну причину перемоги Челсі над ПСЖ

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2025 09:17
Мареска назвав причину розгромної перемоги Челсі над ПСЖ
Енцо Мареска святкує перемогу разом із "Челсі". Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Лондонський "Челсі" не лише переміг "ПСЖ" у фіналі Клубного чемпіонату світу, а й зробив це з вражаючою холоднокровністю та впевненістю. Важливу роль зіграли чітка організація гри та концентрація в кожному епізоді, особливо в перші пів години.

Англійці мав кращий вигляд фізично й ментально, що особливо відчувалося в моментах тиску з боку суперника, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Попри амбіції парижан, їхні атаки найчастіше зупинялися на підступах до штрафного. Захисна лінія "Челсі" діяла компактно, не даючи Усману Дембеле, Дезіре Дуе та іншим лідерам "ПСЖ" простору. Воротар лондонської команди в ключові моменти демонстрував надійність та впевненість, що ще більше збивало темп французької команди.

Що Енцо Мареска сказав про матч

Коул Палмер став справжнім героєм фіналу, віддавши гольову передачу та двічі вразивши ворота суперника. Його взаємодія з Жоау Педру стала справжньою проблемою для захисту "ПСЖ". Особливо показовим був другий м'яч: швидкий відбір у центрі, передача врозріз та холоднокровний удар повз воротаря. На перерву команди пішли за рахунку 3:0, і результат матчу вже не викликав сумнівів.

Энцо Мареска
Енцо Мареска отримує чемпіонську медаль. Фото: Reuters/Vincent Carchietta

Енцо Мареска пов'язав успіх з енергійним початком: він підкреслив, що ключовим став агресивний тиск із перших хвилин, який зірвав плани парижан. За словами тренера, саме цей пресинг зробив гру односторонньою.

"Я не можу підібрати слів для гравців — вони заслужили на цей момент. Гра була вирішена в перші десять хвилин. Ми задали потрібний ритм та рівень тиску. З погодою було важко, але саме починається битва, і вона була виграна з самого старту", — сказав Мареска після фіналу.

Нагадаємо, головний тренер "ПСЖ" Луїс Енріке взяв на себе провину за поразку команди у фіналі Клубного чемпіонату світу.

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спорт футбол Челсі Клубний чемпіонат світу з футболу Енцо Мареска
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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