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Головна Спорт Чому Оліслагерс стала головною суперницею Ярослави Магучіх

Чому Оліслагерс стала головною суперницею Ярослави Магучіх

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2025 17:01
Оліслагерс обходить Магучіх у битві за перемогу в Діамантовій лізі
Нікола Оліслагерс під час турніру. Кадр із відео

Австралійка Нікола Оліслагерс — дворазова срібна призерка Олімпійських ігор (Токіо 2020 та Париж 2024) і домінантна фігура сезону 2025 у стрибках у висоту.

Вона вже двічі виграла етапи Діамантової ліги в Стокгольмі та Парижі з результатом вище 2 метри, витіснивши світову рекордсменку Ярославу Магучіх на друге місце в загальному заліку, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У паризькому етапі Нікола Оліслагерс подолала планку на 2,00 м, випередивши олімпійську чемпіонку Ярославу Магучіх та свою співвітчизницю Елеанор Паттерсон. До цього в Стокгольмі австралійська спортсменка стрибнула на рекордні для себе 2,01 м, знову обігнавши українку.

Никола Олислагерс
Стрибок Ніколи Оліслагерс. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Оліслагерс набрала ідеальну форму

Крім успіхів у Діамантовій лізі, у березні Нікола вже вдруге поспіль захистила титул чемпіонки світу в приміщенні, показавши 1,97 м у Нанкіні. Це робить її явним претендентом на звання найсильнішої в сезоні 2025.

Головний суперник Ніколи — українка Ярослава Магучіх, світовий рекордсмен і стабільний призер турнірів. Їхнє протистояння в поточному сезоні вже стало однією з ключових сюжетних ліній легкої атлетики, особливо після того, як Австралія та Україна сформували дуель лідерів.

Никола Олислагерс и Ярослава Магучих
Нікола Оліслагерс та Ярослава Магучіх. Кадр із відео

Сезон 2025 для Оліслагерс складається вражаюче: вона прагне поліпшити особистий рекорд (2,03 м), і поки що вона успішно виключає травми та зберігає психічну форму, спираючись на силу віри та домашній затишок.

Аналітики вважають, що в наступних великих стартах — лондонський етап Діамантової ліги в Юджині та чемпіонат світу на відкритому повітрі - Нікола може стати фаворитом. Її послідовність, стабільність та психологічна стійкість дозволяють їй претендувати на головний титул сезону.

Никола Олислагерс
Нікола Оліслагерс та її знаменитий блокнот. Кадр із відео

Стратегія Ніколи проста: тренувати розбіг, уникати перевантажень і примножити свої психологічні ресурси. Підтримка фанатів та партнерів по лізі тільки додає їй упевненості та мотивації на вершини світового спорту.

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спорт Ярослава Магучіх Легка атлетика Діамантова ліга стрибки у висоту Нікола Оліслагерс
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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