Оліслагерс обходить Магучіх у битві за перемогу в Діамантовій лізі

Нікола Оліслагерс під час турніру. Кадр із відео

Австралійка Нікола Оліслагерс — дворазова срібна призерка Олімпійських ігор (Токіо 2020 та Париж 2024) і домінантна фігура сезону 2025 у стрибках у висоту.

Вона вже двічі виграла етапи Діамантової ліги в Стокгольмі та Парижі з результатом вище 2 метри, витіснивши світову рекордсменку Ярославу Магучіх на друге місце в загальному заліку, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У паризькому етапі Нікола Оліслагерс подолала планку на 2,00 м, випередивши олімпійську чемпіонку Ярославу Магучіх та свою співвітчизницю Елеанор Паттерсон. До цього в Стокгольмі австралійська спортсменка стрибнула на рекордні для себе 2,01 м, знову обігнавши українку.

Стрибок Ніколи Оліслагерс. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Оліслагерс набрала ідеальну форму

Крім успіхів у Діамантовій лізі, у березні Нікола вже вдруге поспіль захистила титул чемпіонки світу в приміщенні, показавши 1,97 м у Нанкіні. Це робить її явним претендентом на звання найсильнішої в сезоні 2025.

Головний суперник Ніколи — українка Ярослава Магучіх, світовий рекордсмен і стабільний призер турнірів. Їхнє протистояння в поточному сезоні вже стало однією з ключових сюжетних ліній легкої атлетики, особливо після того, як Австралія та Україна сформували дуель лідерів.

Нікола Оліслагерс та Ярослава Магучіх. Кадр із відео

Сезон 2025 для Оліслагерс складається вражаюче: вона прагне поліпшити особистий рекорд (2,03 м), і поки що вона успішно виключає травми та зберігає психічну форму, спираючись на силу віри та домашній затишок.

Аналітики вважають, що в наступних великих стартах — лондонський етап Діамантової ліги в Юджині та чемпіонат світу на відкритому повітрі - Нікола може стати фаворитом. Її послідовність, стабільність та психологічна стійкість дозволяють їй претендувати на головний титул сезону.

Нікола Оліслагерс та її знаменитий блокнот. Кадр із відео

Стратегія Ніколи проста: тренувати розбіг, уникати перевантажень і примножити свої психологічні ресурси. Підтримка фанатів та партнерів по лізі тільки додає їй упевненості та мотивації на вершини світового спорту.

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