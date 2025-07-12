Де, коли та о котрій годині дивитися фінал КЧС-2025 — ПСЖ проти Челсі

Голкіпер "ПСЖ" Джанлуїджі Доннарумма. Фото: Reuters/Lee Smith

Головною футбольною подією цього літа стане фінал Клубного чемпіонату світу. Афіша матчу гідна найкращих єврокубкових прикладів, і глядацький інтерес став високим.

Англійський "Челсі" спробує дати бій потужному французькому "ПСЖ", повідомляє портал Новини.LIVE.

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У неділю, 13 липня 2025 року, на легендарному MetLife Stadium в Іст-Ратерфорді (штат Нью-Джерсі, США) відбудеться фінал Клубного чемпіонату світу, в якому зустрінуться французький "ПСЖ" та англійський "Челсі". Матч стартує о 22:00 за київським часом.

Луїс Енріке проводить тренування "ПСЖ". Фото: Reuters/Lee Smith

Шлях фіналістів до цього поєдинку виявився вражаючим: "ПСЖ" впевнено пройшов "Реал" (4:0), а "Челсі" здолав сенсаційний бразильський "Флуміненсе" (2:0).

П'ять трофеїв уже в скарбничці парижан цього року. Команда Луїса Енріке виграла чемпіонат та кубок Франції, Суперкубок та Ліга чемпіонів. Тепер їм залишається завоювати ще один глобальний титул.

Лідер "Челсі" Енцо Фернандес. Фото: Reuters/Amanda Perobelli

Шанси "ПСЖ" та "Челсі" на перемогу

Фінал обіцяє стати не просто матчем, а справжнім шоу: у перерві виступлять зірки світового масштабу — J Balvin, Doja Cat та Tems. Це надає події атмосферу, яку можна порівняти з американським Супербоулом, де спорт та попкультура зливаються в єдину яскраву виставу.

Головним арбітром призначено австралійця Аліреза Фагхані, а місткість стадіону становить понад 82 500 глядачів. Створено повний антураж для історичного фіналу, в якому вперше в історії зустрічаються два європейські клуби.

Тренери "Челсі" святкують вихід у фінал КЧС. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

"ПСЖ" вважається фаворитом фіналу. Французький клуб демонструє стабільність у контролі м'яча та високу реалізацію моментів. Команда має більш збалансований склад із глибиною на кожній позиції.

"Челсі" виділяється пресингом і роботою флангів, але часто зазнає труднощів при позиційній обороні. Коефіцієнти на перемогу "ПСЖ" значно нижчі, ніж на успіх "Челсі", що відображає загальний прогноз експертів. При цьому можливий запеклий матч, враховуючи фізичну готовність та стиль гри обох команд.

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