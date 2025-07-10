У Шахтаря з'явився потужний конкурент у боротьбі за зірку з Туреччини

Бариш Йилмаз під час матчу. Фото: instagram.com/barisalperyilmaz/

Донецький "Шахтар" може позбутися однієї з головних трансферних цілей літа. Нападник "Галатасарая" Бариш Йилмаз входить до списку пріоритетів нового тренера "гірників" Арди Турана.

На гравця претендує ще й італійський "Інтер", повідомляє Fanatik.

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Міланський клуб уже зробив перший крок у переговорах, звернувшись до "Галатасарая" з пропозицією про трансфер. Тренер турецької команди Окан Бурук не горить бажанням відпускати 25-річного форварда, але клуб готовий розглядати пропозиції від 30 млн євро.

"Інтеру" є що запропонувати туркам

В угоді може бути задіяний обмін гравцями. "Галатасарай" цікавиться двома футболістами "Інтера" — Яном Зоммером та Хаканом Чалханоглу, що робить угоду потенційно більш гнучкою і взаємовигідною.

Бариш Йилмаз із трофеєм. Фото: instagram.com/barisalperyilmaz/

Український клуб уважно стежить за ситуацією. Арда Туран знає Бариша Йилмаза особисто і вже повідомляв керівництву "Шахтаря" про бажання бачити гравця у своїй команді. Йилмаз провів 156 матчів за "Галатасарай", забивши 25 голів і віддавши 20 асистів, що робить його привабливим варіантом на посилення атаки.

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