У Шахтаря з'явився потужний конкурент у боротьбі за зірку з Туреччини

Шахтар бореться з Інтером за зірку світового футболу
Донецький "Шахтар" може позбутися однієї з головних трансферних цілей літа. Нападник "Галатасарая" Бариш Йилмаз входить до списку пріоритетів нового тренера "гірників" Арди Турана.
На гравця претендує ще й італійський "Інтер", повідомляє Fanatik.
Міланський клуб уже зробив перший крок у переговорах, звернувшись до "Галатасарая" з пропозицією про трансфер. Тренер турецької команди Окан Бурук не горить бажанням відпускати 25-річного форварда, але клуб готовий розглядати пропозиції від 30 млн євро.
"Інтеру" є що запропонувати туркам
В угоді може бути задіяний обмін гравцями. "Галатасарай" цікавиться двома футболістами "Інтера" — Яном Зоммером та Хаканом Чалханоглу, що робить угоду потенційно більш гнучкою і взаємовигідною.
Український клуб уважно стежить за ситуацією. Арда Туран знає Бариша Йилмаза особисто і вже повідомляв керівництву "Шахтаря" про бажання бачити гравця у своїй команді. Йилмаз провів 156 матчів за "Галатасарай", забивши 25 голів і віддавши 20 асистів, що робить його привабливим варіантом на посилення атаки.
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