Дружина Усика зняла з себе все зайве, щоб мотивувати чоловіка на бій із Дюбуа

Катерина Усик позує біля автомобіля. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик продовжує готуватися до реваншу проти Даніеля Дюбуа. Український спортсмен набрав чудову форму перед важливим поєдинком.

Дружина боксера, Катерина Усик, продемонструвала, як коротає час, чекаючи на повернення Олександра, на своїй сторінці в Instagram.

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До головного боксерського бою року залишилося трохи понад тиждень. Олександр Усик завершує тренувальний збір в Іспанії. Команда чемпіона допомогла йому набрати найкращу форму за останні роки. Українець швидкий і небезпечний під час спарингів на рингу, він серйозно готується до протистояння з Даніелем Дюбуа.

Катерина Усик у Києві. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Нова фотосесія Катерини Усик

Дружина українського чемпіона в цей час зробила кілька яскравих знімків в улюбленому Києві, де залишається перед вильотом до Лондона на бій Олександра. Катерина опублікувала кілька чорно-білих фотографій в автомобілі та біля мосту.

Новий образ Катерини Усик. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

На знімках дружина Олександра Усика кокетливо позує в темному топі, короткій спідниці та високих чорних чоботях. Образ доповнюють модні сонцезахисні окуляри. Катерина виглядає стрункою і підтягнутою, її фотосесія зібрала багато позитивних відгуків серед підписників.

"Ось це я розумію мотивація перед боєм", — написала одна з прихильниць Катерини Усик.

Реванш Даніеля Дюбуа та Олександра Усика відбудеться 19 липня.

Нагадаємо, стало відомо, яку суму українцям доведеться заплатити за перегляд бою Усика з Дюбуа.

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