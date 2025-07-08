Левченко підтвердила статус найкрасивішої та найуспішнішої спортсменки України

Левченко підтвердила статус однієї з найкрасивіших спортсменок
Учасниця Олімпійських ігор Юлія Левченко проводить один із найуспішніших сезонів за останні роки. На рахунку української спортсменки вже є успіхи на етапах Діамантової ліги та гучні перемоги.
Юлія Левченко залишається однією з найбільш затребуваних українських спортсменок, яка часто опиняється в центрі уваги, повідомляє портал Новини.LIVE.
Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко продовжує підтверджувати свій статус: на старті сезону вона вже успішно виступає і не зупиняється на досягнутому.
Кілька тижнів тому Левченко виграла етап Континентального туру у Варшаві, піднявши планку на 1,92 м і знову довівши, що вона перебуває в прекрасній формі. У Чехії, на етапі в Брно, Юлія стрибнула на особистий рекорд сезону 1,98 м, завоювавши срібло та виконавши норматив на чемпіонат світу 2025 року.
Громадська діяльність Левченко
На офіційному заході — презентації Громадської організації "Змагаємось Чесно" — Левченко не тільки підтримала ідею чесного спорту, а й разом із президентом НОК України Вадимом Гутцайтом та заступником міністра спорту Олексієм Нікітенком закликала до чистих змагань. Захід відбувся в Олімпійському домі.
Що стосується найближчих стартів, Юлія вже включається в підготовку до чемпіонату світу та етапів сезону, що залишилися, — очікуються візити в Монако, Будапешт та інші ключові турніри. Левченко націлена і на нові висоти, і на особисті рекорди. Цього сезону вона справді претендує на статус однієї з найкращих легкоатлеток світу.
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