Левченко подтвердила статус красивой и успешной спортсменки Украины

Левченко подтвердила статус одной из самых красивых спортсменок
Участница Олимпийских игр Юлия Левченко проводит один из самых успешных сезонов за последние годы. На счету украинской спортсменки уже есть успехи на этапах Бриллиантовой лиги и громкие победы.
Юлия Левченко остается одной из самых востребованных украинских спортсменок, которая часто оказывается в центре внимания, сообщает портал Новини.LIVE.
Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко продолжает подтверждать свой статус: на старте сезона она уже успешно выступает и не останавливается на достигнутом.
Несколько недель назад Левченко выиграла этап Континентального тура в Варшаве, подняв планку на 1,92 м и вновь доказав, что она находится в прекрасной форме. В Чехии, на этапе в Брно, Юлия прыгнула на личный рекорд сезона 1,98 м, завоевав серебро и выполнив норматив на чемпионат мира 2025 года.
Общественная деятельность Левченко
На официальном мероприятии — презентации Общественной организации "Соревнуемся Честно" — Левченко не только поддержала идею честного спорта, но и вместе с президентом НОК Украины Вадимом Гутцайтом и заместителем министра спорта Алексеем Никитенко призвала к чистым соревнованиям. Мероприятие прошло в Олимпийском доме.
Что касается ближайших стартов, Юлия уже включается в подготовку к чемпионату мира и оставшимся этапам сезона — ожидаются визиты в Монако, Будапешт и другие ключевые турниры. Левченко нацелена и на новые высоты, и на личные рекорды. В этом сезоне она действительно претендует на статус одной из лучших легкоатлеток мира.
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