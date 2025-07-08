Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Левченко подтвердила статус одной из самых красивых спортсменок

Левченко подтвердила статус одной из самых красивых спортсменок

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2025 07:42
Левченко подтвердила статус красивой и успешной спортсменки Украины
Юлия Левченко во время отдыха. Фото: instagram.com/levchenkou/

Участница Олимпийских игр Юлия Левченко проводит один из самых успешных сезонов за последние годы. На счету украинской спортсменки уже есть успехи на этапах Бриллиантовой лиги и громкие победы. 

Юлия Левченко остается одной из самых востребованных украинских спортсменок, которая часто оказывается в центре внимания, сообщает портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко продолжает подтверждать свой статус: на старте сезона она уже успешно выступает и не останавливается на достигнутом. 

Юлия Левченко
Прыжок Юлии Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou/

Несколько недель назад Левченко выиграла этап Континентального тура в Варшаве, подняв планку на 1,92 м и вновь доказав, что она находится в прекрасной форме. В Чехии, на этапе в Брно, Юлия прыгнула на личный рекорд сезона 1,98 м, завоевав серебро и выполнив норматив на чемпионат мира 2025 года.  

Юлия Левченко
Юлия Левченко в Олимпийском доме. Фото: НОК Украины

Общественная деятельность Левченко

На официальном мероприятии — презентации Общественной организации "Соревнуемся Честно" — Левченко не только поддержала идею честного спорта, но и вместе с президентом НОК Украины Вадимом Гутцайтом и заместителем министра спорта Алексеем Никитенко призвала к чистым соревнованиям. Мероприятие прошло в Олимпийском доме.  

Юлия Левченко
Юлия Левченко в 2025 году. Фото: instagram.com/levchenkou/

Что касается ближайших стартов, Юлия уже включается в подготовку к чемпионату мира и оставшимся этапам сезона — ожидаются визиты в Монако, Будапешт и другие ключевые турниры. Левченко нацелена и на новые высоты, и на личные рекорды. В этом сезоне она действительно претендует на статус одной из лучших легкоатлеток мира. 

Напомним, стало известно, как сейчас дела у олимпийской легенды Украины Яны Клочковой. 

Тренерский штаб "Реала" выбрал звезду мирового футбола, за которую будет бороться мадридский клуб. 

Известный тренер объяснил, при каком условии Виталий Буяльский будет продан в другой клуб. 

спорт Юлия Левченко Легкая атлетика Бриллиантовая лига прыжки в высоту
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации