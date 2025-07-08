Левченко подтвердила статус красивой и успешной спортсменки Украины

Юлия Левченко во время отдыха. Фото: instagram.com/levchenkou/

Участница Олимпийских игр Юлия Левченко проводит один из самых успешных сезонов за последние годы. На счету украинской спортсменки уже есть успехи на этапах Бриллиантовой лиги и громкие победы.

Юлия Левченко остается одной из самых востребованных украинских спортсменок, которая часто оказывается в центре внимания, сообщает портал Новини.LIVE.

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Прыжок Юлии Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou/

Несколько недель назад Левченко выиграла этап Континентального тура в Варшаве, подняв планку на 1,92 м и вновь доказав, что она находится в прекрасной форме. В Чехии, на этапе в Брно, Юлия прыгнула на личный рекорд сезона 1,98 м, завоевав серебро и выполнив норматив на чемпионат мира 2025 года.

Юлия Левченко в Олимпийском доме. Фото: НОК Украины

Общественная деятельность Левченко

На официальном мероприятии — презентации Общественной организации "Соревнуемся Честно" — Левченко не только поддержала идею честного спорта, но и вместе с президентом НОК Украины Вадимом Гутцайтом и заместителем министра спорта Алексеем Никитенко призвала к чистым соревнованиям. Мероприятие прошло в Олимпийском доме.

Юлия Левченко в 2025 году. Фото: instagram.com/levchenkou/

Что касается ближайших стартов, Юлия уже включается в подготовку к чемпионату мира и оставшимся этапам сезона — ожидаются визиты в Монако, Будапешт и другие ключевые турниры. Левченко нацелена и на новые высоты, и на личные рекорды. В этом сезоне она действительно претендует на статус одной из лучших легкоатлеток мира.

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