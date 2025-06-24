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Главная Спорт Левченко с рекордным результатом выиграла серебро в Брно

Левченко с рекордным результатом выиграла серебро в Брно

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Дата публикации 24 июня 2025 23:21
Юлия Левченко с лучшим результатом за последние два года стала второй в Брно
Юлия Левченко. Фото: кадр из видео
Ключові моменти Левченко соревновалась с Олислагерс

В чешском Брно прошел "серебряный" этап Континентального тура по прыжкам в высоту. В турнире приняли украинки Юлия Левченко и Юлия Чумаченко.

По итогам выступления Левченко показала лучшее выступление за последние годы, сообщил портал "Суспільне".

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Левченко соревновалась с Олислагерс

Левченко и Чумаченко без проблем преодолели первые две планки, но на высоте 1,84 м Чумаченко завершила выступление, допустив ошибку.

Левченко продолжила брать высоты с первой попытки и следующими были 1,87 м и 1,90 м.

На высоте 1,93 м пять спортсменок продолжили выступления, на 1,96 м остались четыре легкоатлетки. Затем на 1,98 м Левченко взяла с третьей попытки, а Паттерсон после неудачной попытки перенесла ее на 2,00 м и успешно ее преодолела.

Левченко же не взяла высоту 2,00 м и стала серебряным призером турнира.

Олислагерс получила третье "золото" подряд после этапов Бриллиантовой лиги в Стокгольме и Париже.

Результаты этапа:

  1. Никола Олислагерс (Австралия) — 2,00 м
  2. Юлия Левченко (Украина) — 1,98 м
  3. Элеанор Паттерсон (Австралия) — 1,96 м

Левченко в последний раз прыгала на 1,98 м в июле 2023 года. При этом, она выполнила квалификационный норматив на чемпионат мира-2025.

Напомним, ранее Левченко шокировала своей физической формой в этом сезоне.

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Чехия Юлия Левченко Легкая атлетика прыжки в высоту Сборная Украины по легкой атлетике
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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