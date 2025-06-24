Юлия Левченко с лучшим результатом за последние два года стала второй в Брно

Левченко с рекордным результатом выиграла серебро в Брно
В чешском Брно прошел "серебряный" этап Континентального тура по прыжкам в высоту. В турнире приняли украинки Юлия Левченко и Юлия Чумаченко.
По итогам выступления Левченко показала лучшее выступление за последние годы, сообщил портал "Суспільне".
Левченко соревновалась с Олислагерс
Левченко и Чумаченко без проблем преодолели первые две планки, но на высоте 1,84 м Чумаченко завершила выступление, допустив ошибку.
Левченко продолжила брать высоты с первой попытки и следующими были 1,87 м и 1,90 м.
На высоте 1,93 м пять спортсменок продолжили выступления, на 1,96 м остались четыре легкоатлетки. Затем на 1,98 м Левченко взяла с третьей попытки, а Паттерсон после неудачной попытки перенесла ее на 2,00 м и успешно ее преодолела.
Левченко же не взяла высоту 2,00 м и стала серебряным призером турнира.
Олислагерс получила третье "золото" подряд после этапов Бриллиантовой лиги в Стокгольме и Париже.
Результаты этапа:
- Никола Олислагерс (Австралия) — 2,00 м
- Юлия Левченко (Украина) — 1,98 м
- Элеанор Паттерсон (Австралия) — 1,96 м
Левченко в последний раз прыгала на 1,98 м в июле 2023 года. При этом, она выполнила квалификационный норматив на чемпионат мира-2025.
Напомним, ранее Левченко шокировала своей физической формой в этом сезоне.
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