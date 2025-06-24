Леоненко сравнил себя с Блохином, Шевченко и Ребровым

Виктор Леоненко (слева) и Мирча Луческу. Фото: УНИАН

Бывший форвард киевского "Динамо" Виктор Леоненко поделился своим мнением о том, кто является величайшим футболистом в истории украинского футбола. По его мнению, этот титул безоговорочно принадлежит Олегу Блохину.

Леоненко отметил, что уважает и других выдающихся игроков столичного клуба в интервью "Блик".

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Олег Блохин во время работы в сборной Украины. Фото: УНИАН

По словам эксперта, в истории были разные эпохи и разные уровни конкуренции, но место Блохина — особое, потому что он стал первым во многом и заслужил признание на самом высоком уровне.

Что сказал Леоненко про Шевченко и Блохина

Бывший форвард отметил, что Шевченко был одаренным футболистом, но ему во многом сопутствовала удача. По мнению Леоненко, нынешний президент УАФ многие свои голы забивал, даже не вполне понимая, как это произошло. По мнению Виктора, Блохин заслуживает большего признания: он остается лучшим бомбардиром в истории советского футбола, а чемпионат СССР в те годы был сильнее итальянской Серии А, где позже выступал Шевченко.

"Я не хуже Блохина, Шевченко, Реброва, но Олег — лучший, потому что он первый во всем. Блохин — как Гагарин, только в футболе", — заявил Леоненко.

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