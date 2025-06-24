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Главная Спорт Суркис признался, чего ждет от сбора с Динамо и нового сезона

Суркис признался, чего ждет от сбора с Динамо и нового сезона

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Дата публикации 24 июня 2025 10:15
Суркис рассказал, как поможет Динамо в новом сезоне
Вячеслав Суркис после матча за молодежную команду "Динамо". Фото: пресс-служба клуба
Ключові моменти Что сказал Суркис о новом сезоне

Голкипер киевского "Динамо" Вячеслав Суркис поделился впечатлениями от отпуска и планами на предсезонный сбор с первой командой. По его словам, он успел отдохнуть с семьей, после чего начал индивидуальные тренировки по заданной программе.

Возвращение к командной работе вызывает у него радость и мотивацию, сообщает официальный сайт "бело-синих". 

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Вячеслав Суркис отметил, что программа подготовки не была сложной, но позволила сохранить нужную форму. Он считает, что работа в отпуске — это уже часть привычного режима для профессионального футболиста, который не хочет сталкиваться с трудностями на сборах. 

Вячеслав Суркис
Вячеслав Суркис во время медобследования. Фото: пресс-служба "Динамо"

Поездка в Австрию для участия в летнем сборе станет для молодого голкипера первым таким опытом. Он подчеркнул, что чувствует доверие тренеров и готов делать все, чтобы ежедневно прибавлять и развивать свои навыки.

Что сказал Суркис о новом сезоне

Вячеслав рассказал, что не испытывает страха перед медицинскими обследованиями, а, наоборот, рад получать поддержку и пожелания удачи от врачей. Он с нетерпением ждет начала тренировок, чтобы как можно быстрее влиться в работу.

"Мы ставим перед собой большие цели: победы в чемпионате и успешное выступление в Лиге чемпионов. Также я хочу помочь юношеской команде добиться третьего подряд титула. Все зависит от атмосферы, настроя и работы — и, конечно, от нашей веры друг в друга", — заявил Суркис.

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спорт футбол Динамо УПЛ Вячеслав Суркис
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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