Суркис рассказал, как поможет Динамо в новом сезоне

Вячеслав Суркис после матча за молодежную команду "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Голкипер киевского "Динамо" Вячеслав Суркис поделился впечатлениями от отпуска и планами на предсезонный сбор с первой командой. По его словам, он успел отдохнуть с семьей, после чего начал индивидуальные тренировки по заданной программе.

Возвращение к командной работе вызывает у него радость и мотивацию, сообщает официальный сайт "бело-синих".

Реклама

Читайте также:

Вячеслав Суркис отметил, что программа подготовки не была сложной, но позволила сохранить нужную форму. Он считает, что работа в отпуске — это уже часть привычного режима для профессионального футболиста, который не хочет сталкиваться с трудностями на сборах.

Вячеслав Суркис во время медобследования. Фото: пресс-служба "Динамо"

Поездка в Австрию для участия в летнем сборе станет для молодого голкипера первым таким опытом. Он подчеркнул, что чувствует доверие тренеров и готов делать все, чтобы ежедневно прибавлять и развивать свои навыки.

Что сказал Суркис о новом сезоне

Вячеслав рассказал, что не испытывает страха перед медицинскими обследованиями, а, наоборот, рад получать поддержку и пожелания удачи от врачей. Он с нетерпением ждет начала тренировок, чтобы как можно быстрее влиться в работу.

"Мы ставим перед собой большие цели: победы в чемпионате и успешное выступление в Лиге чемпионов. Также я хочу помочь юношеской команде добиться третьего подряд титула. Все зависит от атмосферы, настроя и работы — и, конечно, от нашей веры друг в друга", — заявил Суркис.

Напомним, Юлия Левченко после яркой победы в Польше продемонстрировала стройную фигуру.

Клаудия Сигула не оставила ни единого шанса россиянке на турнире UFC несмотря на то, что считалась аутсайдером противостояния.

В "Динамо" получили запросы о Владиславе Ванате, но приняли решение, которое может не понравится форварду.

"Бенфика" может отпустить Анатолия Трубина, которым интересуются в чемпионате Англии.