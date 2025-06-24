Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Свята
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Суркіс зізнався, чого чекає від збору з Динамо та нового сезону

Суркіс зізнався, чого чекає від збору з Динамо та нового сезону

Ua en ru
Дата публікації: 24 червня 2025 10:15
Суркіс розповів, як допоможе Динамо в новому сезоні
Вячеслав Суркіс після матчу за молодіжну команду "Динамо". Фото: пресслужба клубу
Ключові моменти Що сказав Суркіс про новий сезон

Голкіпер київського "Динамо" Вячеслав Суркіс поділився враженнями від відпустки та планами на передсезонний збір із першою командою. За його словами, він встиг відпочити з сім'єю, після чого почав індивідуальні тренування за заданою програмою.

Повернення до командної роботи викликає в нього радість та мотивацію, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

Реклама
Читайте також:

Вячеслав Суркіс зазначив, що програма підготовки не була складною, але дозволила зберегти потрібну форму. Він вважає, що робота у відпустці — це вже частина звичного режиму для професійного футболіста, який не хоче натрапляти на труднощі на зборах.

Вячеслав Суркис
Вячеслав Суркіс під час медобстеження. Фото: пресслужба "Динамо"

Поїздка до Австрії для участі в літньому зборі стане для молодого голкіпера першим таким досвідом. Він наголосив, що відчуває довіру тренерів та готовий робити все, щоб щодня додавати та розвивати свої навички.

Що сказав Суркіс про новий сезон

Вячеслав розповів, що не відчуває страху перед медичними обстеженнями, а, навпаки, радий отримувати підтримку та побажання удачі від лікарів. Він із нетерпінням чекає на початок тренувань, щоб якомога швидше влитися в роботу.

"Ми ставимо перед собою великі цілі: перемоги в чемпіонаті та успішний виступ у Лізі чемпіонів. Також я хочу допомогти юнацькій команді домогтися третього поспіль титулу. Усе залежить від атмосфери, настрою і роботи — й, звісно, від нашої віри одне в одного", — заявив Суркіс.

Нагадаємо, Юлія Левченко після яскравої перемоги в Польщі продемонструвала струнку фігуру.

Клаудія Сігула не залишила жодного шансу росіянці на турнірі UFC попри те, що вважалася аутсайдером протистояння.

У "Динамо" отримали запити про Владислава Ванату, але ухвалили рішення, яке може не сподобається форварду.

"Бенфіка" може відпустити Анатолія Трубіна, яким цікавляться в чемпіонаті Англії.

спорт футбол Динамо УПЛ В'ячеслав Суркіс
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації