Суркіс розповів, як допоможе Динамо в новому сезоні

Вячеслав Суркіс після матчу за молодіжну команду "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Голкіпер київського "Динамо" Вячеслав Суркіс поділився враженнями від відпустки та планами на передсезонний збір із першою командою. За його словами, він встиг відпочити з сім'єю, після чого почав індивідуальні тренування за заданою програмою.

Повернення до командної роботи викликає в нього радість та мотивацію, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

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Вячеслав Суркіс зазначив, що програма підготовки не була складною, але дозволила зберегти потрібну форму. Він вважає, що робота у відпустці — це вже частина звичного режиму для професійного футболіста, який не хоче натрапляти на труднощі на зборах.

Вячеслав Суркіс під час медобстеження. Фото: пресслужба "Динамо"

Поїздка до Австрії для участі в літньому зборі стане для молодого голкіпера першим таким досвідом. Він наголосив, що відчуває довіру тренерів та готовий робити все, щоб щодня додавати та розвивати свої навички.

Що сказав Суркіс про новий сезон

Вячеслав розповів, що не відчуває страху перед медичними обстеженнями, а, навпаки, радий отримувати підтримку та побажання удачі від лікарів. Він із нетерпінням чекає на початок тренувань, щоб якомога швидше влитися в роботу.

"Ми ставимо перед собою великі цілі: перемоги в чемпіонаті та успішний виступ у Лізі чемпіонів. Також я хочу допомогти юнацькій команді домогтися третього поспіль титулу. Усе залежить від атмосфери, настрою і роботи — й, звісно, від нашої віри одне в одного", — заявив Суркіс.

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