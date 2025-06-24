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Головна Спорт Інтерес до Ванату з АПЛ — що насправді відбувається

Інтерес до Ванату з АПЛ — що насправді відбувається

Ua en ru
Дата публікації: 24 червня 2025 09:45
На Ваната претендують два клуби АПЛ — проблема в Динамо
Владислав Ванат під час тренування. Фото: пресслужба "Динамо"
Ключові моменти Де Ванат проведе наступний сезон

Відомий український коментатор Віктор Вацко повідомив, що попри активні чутки в медіа, київське "Динамо" поки що не отримувало жодної офіційної пропозиції щодо Владислава Ваната. Хоча футболіст стабільно фігурує в трансферних обговореннях, конкретики немає.

За словами журналіста, інтерес до форварда дійсно існує, повідомив журналіст на YouTube-каналі "Вацко LIVE".

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На Владислава Ваната претендують англійський "Сандерленд", а також ще один клуб із Прем'єр-ліги, який не входить до еліти, але має привабливіший вигляд. Окрім них, проявляє активність та команда з іспанської Ла-Ліги.

Владислав Ванат
Владислав Ванат після матчу за національну команду. Фото: УАФ

Кожен із цих клубів, на думку журналіста, здатний заплатити прописані в контракті 20 млн євро. Однак наразі все обмежується лише увагою і попередніми обговореннями, а не офіційними кроками.

Де Ванат проведе наступний сезон

Також Вацко підкреслив, що ситуація аналогічна і щодо іншого гравця "Динамо" — Володимира Бражка. Хоча півзахисник упевнено проявив себе на молодіжному Євро, пропозицій щодо нього також немає. У клубі зберігається повний спокій і готовність чекати конкретики.

"Зараз у "Динамо" ні по кому з потенційних продажів немає реальних пропозицій. Інтерес — так. Гроші — поки що ні. Усе може змінитися, але поки що тиша", — резюмував Вацко.

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спорт футбол Динамо Футбол трансфери Владислав Ванат
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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