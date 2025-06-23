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Головна Спорт Роналду отримав пропозицію про трансфер від молодого тренера

Роналду отримав пропозицію про трансфер від молодого тренера

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Дата публікації: 23 червня 2025 13:13
Гальярдо запросив Роналду в Рівер Плейт — що відповів Кріштіану
Кріштіану Роналду та головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach
Ключові моменти Які ще клуби цікавляться Роналду Роналду зацікавлений у трансфері

Головний тренер аргентинського "Рівер Плейт" Марсело Гальярдо розповів, що особисто вийшов на Кріштіану Роналду з пропозицією виступити за клуб на Клубному чемпіонаті світу. За його словами, він скористався неформальним контактом, щоб обговорити з футболістом можливий короткостроковий перехід.

Гальярдо зазначив, що Роналду серйозно поставився до пропозиції та обдумав її, повідомляє Mirror.

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Тренер аргентинської команди підкреслив, що поважає рівень португальця та вважав, що участь у турнірі стала б символічним завершенням однієї з найбільших кар'єр у футболі.

Марсело Гальярдо
Головний тренер "Рівер Плейт" Марсело Гальярдо. Фото: Reuters/Mike Blake

Проте пропозиція аргентинського клубу не привела до домовленості. Роналду дав зрозуміти, що зосереджений на підготовці до наступного сезону й не розглядає короткострокові проєкти.

Які ще клуби цікавляться Роналду

Увагу до Кріштіану виявляли й інші команди. Президент бразильського "Флуміненсе" підтвердив, що зв'язувався з агентом футболіста Жорже Мендешем, але отримав негативну відповідь — Роналду не планував грати в Бразилії. Також з інтересом виступав саудівський "Аль-Хіляль", проте керівництво клубу відмовилося від цієї ідеї, назвавши її "контрпродуктивною".

Тим часом ФІФА не виключала участі зірки в новому форматі Клубного чемпіонату світу, попри те, що його клуб "Аль-Наср" не потрапив до турніру. Однак сам Роналду відхилив усі пропозиції, що надійшли з різних частин світу.

Роналду зацікавлений у трансфері

Футболіст заявив, що веде стратегічне планування кар'єри та не хоче брати участь у турнірі, який не входить у його спортивні пріоритети.

"Було багато розмов, але є речі, які не мають сенсу.
Я думаю коротко, середньо та в довгу. Рішення не грати на цьому турнірі я прийняв остаточно", — заявив Роналду.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду оголосить до кінця тижня про своє рішення і клуб, у якому продовжить кар'єру.

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спорт футбол Кріштіану Роналду Футбол трансфери Аль-Наср
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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