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Головна Спорт Ліверпуль змушений продавати гравців через тиск УЄФА

Ліверпуль змушений продавати гравців через тиск УЄФА

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Дата публікації: 23 червня 2025 10:21
Продажі неминучі — у Ліверпуля труднощі з фейр-плей
Луїс Діас у матчі за збірну Колумбії. Фото: Reuters/Agustin Marcarian
Ключові моменти Причини проблем "Ліверпуля"

Чемпіон Прем'єр-ліги "Ліверпуль" опинився в центрі трансферної напруги. Клуб проводить активну кампанію на ринку, але паралельно стикається з жорсткими рамками фінансового фейр-плею.

Підписання одразу декількох зіркових гравців змушують керівництво розглядати варіанти розставання з частиною складу, повідомляє Football Transfers.

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Серед можливих "жертв" літньої перебудови опинився колумбійський вінгер Луїс Діас. Гравець уже давно перебуває у сфері інтересів "Барселони", і сам футболіст нібито не проти змінити клубну прописку. Однак переговори між сторонами ускладнюються фінансовими обмеженнями, що діють у Ла-Лізі.

Арне Слот
Головний тренер "Ліверпуля" Арне Слот. Фото: Reuters/Phil Noble

Причини проблем "Ліверпуля"

Каталонський клуб не може оформити угоду без суворого дотримання правил щодо зарплатного балансу. Керівництво "Барси" позначило граничну суму, яку готове витратити на трансфер, тоді як "Ліверпуль" не має наміру відпускати Діаса за занижену ціну.

Фінансовий фейр-плей дедалі частіше стає визначальним фактором на ринку: клуби зобов'язані враховувати не тільки трансферну вартість, а й структуру зарплат, бонусів та податкового навантаження. У цьому контексті навіть взаємний інтерес сторін не гарантує швидкого завершення угоди.

Поки ж "Ліверпуль" продовжує посилюватися: влітку команда вже підписала кількох гравців, включно з Фрімпонгом, і націлилася на великих зірок. Але з кожним новим приходом тиск зростає й неминуче вимагає жертв. Тому прийдешні тижні можуть стати часом гучних продажів.

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спорт футбол Футбол трансфери Ліверпуль Луїс Діас
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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