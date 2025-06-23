Продажи неизбежны — у Ливерпуля трудности с фэйр-плей

Луис Диас в матче за сборную Колумбии. Фото: Reuters/Agustin Marcarian

Чемпион Премьер-лиги "Ливерпуль" оказался в центре трансферного напряжения. Клуб проводит активную кампанию на рынке, но параллельно сталкивается с жесткими рамками финансового фэйр-плей.

Подписания сразу нескольких звездных игроков вынуждают руководство рассматривать варианты расставания с частью состава, сообщает Football Transfers.

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Среди возможных "жертв" летней перестройки оказался колумбийский вингер Луис Диас. Игрок уже давно находится в сфере интересов "Барселоны", и сам футболист якобы не против сменить клубную прописку. Однако переговоры между сторонами осложняются финансовыми ограничениями, действующими в Ла Лиге.

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот. Фото: Reuters/Phil Noble

Причины проблем "Ливерпуля"

Каталонский клуб не может оформить сделку без строгого соблюдения правил по зарплатному балансу. Руководство "Барсы" обозначило предельную сумму, которую готово потратить на трансфер, в то время как "Ливерпуль" не намерен отпускать Диаса за заниженную цену.

Финансовый фэйр-плей все чаще становится определяющим фактором на рынке: клубы обязаны учитывать не только трансферную стоимость, но и структуру зарплат, бонусов и налоговой нагрузки. В этом контексте даже взаимный интерес сторон не гарантирует быстрого завершения сделки.

Пока же "Ливерпуль" продолжает усиливаться: летом команда уже подписала нескольких игроков, включая Фримпонга, и нацелилась на крупных звезд. Но с каждым новым приходом давление растет и неизбежно требует жертв. Поэтому грядущие недели могут стать временем громких продаж.

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