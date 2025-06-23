Бывший футболист Динамо возглавит турецкий клуб

Экс-игрок Динамо с российским паспортом возглавил турецкий клуб
Бывший форвард киевского "Динамо" и сборной России Сергей Юран возвращается к тренерской работе. Он возглавит турецкий клуб "Серик Беледиеспор".
Это решение стало возможным после смены владельцев команды, которая недавно пробилась в дивизион выше, сообщает Hurriyet.
Интерес к клубу проявил бизнесмен, ранее связанный с российскими "Химками". Именно он и стал ключевой фигурой в приглашении Сергея Юрана. Новая спортивная стратегия включает ставку на опытного специалиста с международным прошлым.
Российский тренер в Турции
Для Сергея Юрана это станет новым вызовом после паузы в тренерской карьере. Он хорошо известен в Украине по выступлениям за "Динамо", а позже работал с различными российскими командами, включая коллективы из элиты и других дивизионов.
Турция продолжает привлекать специалистов из постсоветского пространства, и назначение Юрана лишь подтверждает эту тенденцию. В условиях растущего интереса к турецкому футболу, особенно на фоне инвестиций в низшие дивизионы, такой ход выглядит логичным.
Сам Юран пока не делал публичных заявлений, но известно, что он уже находится в Турции и готовится к первому сбору команды. Клуб планирует представить его в ближайшее время.
Сергей Юран во время игровой карьер в "Динамо" как техничный и мощный форвард с бойцовским характером. В начале 90-х он провел за киевлян несколько ярких сезонов, когда команда еще играла в союзном чемпионате. Его голы, смелые проходы и умение цепляться за мяч делали Юрана ключевой фигурой в атаке. Однако после ухода из киевского клуба он разорвал отношения с Украиной.
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