Бывший футболист Динамо возглавит турецкий клуб

Сергей Юран во время матча. Фото: росСМИ

Бывший форвард киевского "Динамо" и сборной России Сергей Юран возвращается к тренерской работе. Он возглавит турецкий клуб "Серик Беледиеспор".

Это решение стало возможным после смены владельцев команды, которая недавно пробилась в дивизион выше, сообщает Hurriyet.

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Сергей Юран после игры. Фото: росСМИ

Российский тренер в Турции

Для Сергея Юрана это станет новым вызовом после паузы в тренерской карьере. Он хорошо известен в Украине по выступлениям за "Динамо", а позже работал с различными российскими командами, включая коллективы из элиты и других дивизионов.

Турция продолжает привлекать специалистов из постсоветского пространства, и назначение Юрана лишь подтверждает эту тенденцию. В условиях растущего интереса к турецкому футболу, особенно на фоне инвестиций в низшие дивизионы, такой ход выглядит логичным.

Сам Юран пока не делал публичных заявлений, но известно, что он уже находится в Турции и готовится к первому сбору команды. Клуб планирует представить его в ближайшее время.

Сергей Юран в киевском "Динамо". Фото: Facebook

Сергей Юран во время игровой карьер в "Динамо" как техничный и мощный форвард с бойцовским характером. В начале 90-х он провел за киевлян несколько ярких сезонов, когда команда еще играла в союзном чемпионате. Его голы, смелые проходы и умение цепляться за мяч делали Юрана ключевой фигурой в атаке. Однако после ухода из киевского клуба он разорвал отношения с Украиной.

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