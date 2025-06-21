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Главная Спорт Ямал разозлил руководство Барселоны — бездумно рискнул жизнью

Ямал разозлил руководство Барселоны — бездумно рискнул жизнью

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Дата публикации 21 июня 2025 23:06
Ламин Ямал попал в скандал из-за визита в Бразилию
Ламин Ямал. Фото: Reuters
Ключові моменти Ямал сделал безответственный шаг

Нападающий каталонской "Барселоны" Ламин Ямал посетил наиболее опасный район Бразилии — фавелы. Он также считается одним из самых опасных в мире.

О своем визите в фавелы в Рио-де-Жанейро футболист сообщил в Instagram.

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Ямал сделал безответственный шаг

Ямалу провели экскурсию по опасным районам и он сыграл в футбол с местной малышней.

Интересно, что футболист, который подписал с "Барселоной" многомиллионный контракт до 2031 года подвергся сокрушительной критике из-за посещения места, где постоянно случаются перестрелки, убивают и грабят людей.

Барселонский журналист Рафаэль Эрнандес после критики сравнил ситуацию в фавелах с Сектором Газа или поездкой в Иран или Израиль.

В клубе пока не комментировали ситуацию, но руководство точно не будет удовлетворено этим путешествием.

Отметим, что авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает Ямала в 200 млн евро — он самый дорогой игрок в мире.

Напомним, "Полесье" определилось с принимающим городом и стадионом, где будет играть еврокубки.

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футбол Бразилия банда Барселона Ламин Ямал
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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