Ламин Ямал попал в скандал из-за визита в Бразилию

Ямал разозлил руководство Барселоны — бездумно рискнул жизнью
Нападающий каталонской "Барселоны" Ламин Ямал посетил наиболее опасный район Бразилии — фавелы. Он также считается одним из самых опасных в мире.
О своем визите в фавелы в Рио-де-Жанейро футболист сообщил в Instagram.
Lamine Yamal visita a Rocinha e joga futebol com crianças.- Gols do Brasileirão ⚽️🇧🇷 (@golsdobrasil1) 21 июня 2025 г .
🎥 [Reprodução].
pic.twitter.com/AJRuFgdGsz
Ямал сделал безответственный шаг
Ямалу провели экскурсию по опасным районам и он сыграл в футбол с местной малышней.
Интересно, что футболист, который подписал с "Барселоной" многомиллионный контракт до 2031 года подвергся сокрушительной критике из-за посещения места, где постоянно случаются перестрелки, убивают и грабят людей.
Барселонский журналист Рафаэль Эрнандес после критики сравнил ситуацию в фавелах с Сектором Газа или поездкой в Иран или Израиль.
В клубе пока не комментировали ситуацию, но руководство точно не будет удовлетворено этим путешествием.
Отметим, что авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает Ямала в 200 млн евро — он самый дорогой игрок в мире.
Напомним, "Полесье" определилось с принимающим городом и стадионом, где будет играть еврокубки.
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