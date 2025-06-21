Ламин Ямал попал в скандал из-за визита в Бразилию

Ламин Ямал. Фото: Reuters

Нападающий каталонской "Барселоны" Ламин Ямал посетил наиболее опасный район Бразилии — фавелы. Он также считается одним из самых опасных в мире.

О своем визите в фавелы в Рио-де-Жанейро футболист сообщил в Instagram.

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Lamine Yamal visita a Rocinha e joga futebol com crianças.



🎥 [Reprodução].



pic.twitter.com/AJRuFgdGsz - Gols do Brasileirão ⚽️🇧🇷 (@golsdobrasil1) 21 июня 2025 г .

Ямал сделал безответственный шаг

Ямалу провели экскурсию по опасным районам и он сыграл в футбол с местной малышней.

Интересно, что футболист, который подписал с "Барселоной" многомиллионный контракт до 2031 года подвергся сокрушительной критике из-за посещения места, где постоянно случаются перестрелки, убивают и грабят людей.

Барселонский журналист Рафаэль Эрнандес после критики сравнил ситуацию в фавелах с Сектором Газа или поездкой в Иран или Израиль.

В клубе пока не комментировали ситуацию, но руководство точно не будет удовлетворено этим путешествием.

Отметим, что авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает Ямала в 200 млн евро — он самый дорогой игрок в мире.

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