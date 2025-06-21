Олислагерс прокомментировала победу над Магучих в Бриллиантовой лиге

Никола Олислагерс. Фото: Reuters

В Париже завершился этап Бриллиантовой лиги, где прошли соревнования прыгуний в высоту. Неожиданно победу на турнире одержала Никола Олислагерс из Австралии, а второй стала олимпийская чемпионка из Украины Ярослава Магучих.

После турнира Олислагерс прокомментировала победу в комментарии Australian Athletics.

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Обратные победы в Бриллиантовой лиге? Никола Олислагерс говорит "да", так как прыжок с высоты 2.00 м привел ее на вершину в прыжках в высоту в Париже!



🥇 Никола Олислагерс 🇦🇺 - 2.00м

🥈 Ярослава Махучих 🇺🇦 - 1.97м

🥉 Элеонора Паттерсон 🇦🇺 - 1,97м



📽️ - Diamond League AG... pic.twitter.com/EkHVF3VzTv - Australian Athletics (@AustralianAths) 20 июня 2025 г .

Олислагерс увидела проблемы

Олислагерс, которая победила с высотой 2,00 м, осталась недовольной, поскольку не смогла дойти до своего личного и национального рекорда — 2,03 м.

"Сегодня было замечательно, но прыжки так поздно вечером усложняют настроение. Я благодарна за еще один прыжок на 2 м, но хочу личный рекорд, поэтому продолжаем тренироваться", — сказала Никола.

Никола Олислагерс. Фото: Reuters

По словам Олислагерс, для повторения рекорда ей нужно улучшить силу и выносливость.

"Мои лучшие прыжки обычно в первых пяти попытках, потом форма падает. Нужно больше тренировок, чтобы сохранять энергию до конца", — отметила Никола.

Следующий этап "Бриллиантовой лиги" состоится 5 июля в Юджине, штат Орегон, США.

Напомним, ранее житомирское "Полесье" определило стадион для еврокубков.

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих рассказала, что помешало ей победить в Париже.