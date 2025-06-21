Оліслагерс прокоментувала перемогу над Магучіх в Діамантовій лізі

Оліслагерс залишилась незадоволена перемогою над Магучіх у Парижі
В Парижі завершився етап Діамантової ліги, де пройшли змагання стрибунок у висоту. Несподівано перемогу на турнірі здобула Нікола Оліслагерс з Австралії, а другою стала олімпійська чемпіонка з України Ярослава Магучіх.
Після турніру Оліслагерс прокоментувала перемогу в коментарі Australian Athletics.
Gold and glory 💎🥇— Australian Athletics (@AustralianAths) June 20, 2025
Back-to-back Diamond League wins? Nicola Olyslagers says yes as a 2.00m clearance lands her on top of the high jump in Paris!
🥇 Nicola Olyslagers 🇦🇺 - 2.00m
🥈 Yaroslava Mahuchikh 🇺🇦 - 1.97m
🥉 Eleanor Patterson 🇦🇺 - 1.97m
📽️ - Diamond League AG… pic.twitter.com/EkHVF3VzTv
Оліслагерс побачила проблеми
Оліслагерс, яка перемогла з висотою 2,00 м, залишилася незадоволеною, оскільки не змогла дійти до свого особистого та національного рекорду — 2,03 м.
"Сьогодні було чудово, але стрибки так пізно ввечері ускладнюють настрій. Я вдячна за ще один стрибок на 2 м, але хочу особистий рекорд, тож продовжуємо тренуватися", — сказала Нікола.
За словами Оліслагерс, для повторення рекорду їй потрібно покращити силу та витривалість.
"Мої найкращі стрибки зазвичай у перших п’яти спробах, потім форма падає. Потрібно більше тренувань, щоб зберігати енергію до кінця", — зазначила Нікола.
Наступний етап "Діамантової ліги" відбудеться 5 липня в Юджині, штат Орегон, США.
Нагадаємо, раніше житомирське "Полісся" визначило стадіон для єврокубків.
Англійський "Ліверпуль" виплатить "Ньюкаслу" рекордні кошти за забивного форварда.
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх розповіла, що завадило їй перемогти в Парижі.
Читайте Новини.LIVE!