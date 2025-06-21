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Головна Спорт Оліслагерс залишилась незадоволена перемогою над Магучіх у Парижі

Оліслагерс залишилась незадоволена перемогою над Магучіх у Парижі

Ua en ru
Дата публікації: 21 червня 2025 11:47
Оліслагерс прокоментувала перемогу над Магучіх в Діамантовій лізі
Нікола Оліслагерс. Фото: Reuters
Ключові моменти Оліслагерс побачила проблеми

В Парижі завершився етап Діамантової ліги, де пройшли змагання стрибунок у висоту. Несподівано перемогу на турнірі здобула Нікола Оліслагерс з Австралії, а другою стала олімпійська чемпіонка з України Ярослава Магучіх.

Після турніру Оліслагерс прокоментувала перемогу в коментарі Australian Athletics.

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Оліслагерс побачила проблеми

Оліслагерс, яка перемогла з висотою 2,00 м, залишилася незадоволеною, оскільки не змогла дійти до свого особистого та національного рекорду — 2,03 м.

"Сьогодні було чудово, але стрибки так пізно ввечері ускладнюють настрій. Я вдячна за ще один стрибок на 2 м, але хочу особистий рекорд, тож продовжуємо тренуватися", — сказала Нікола.

Никола Олислагерс
Нікола Оліслагерс. Фото: Reuters

За словами Оліслагерс, для повторення рекорду їй потрібно покращити силу та витривалість.

"Мої найкращі стрибки зазвичай у перших п’яти спробах, потім форма падає. Потрібно більше тренувань, щоб зберігати енергію до кінця", — зазначила Нікола.

Наступний етап "Діамантової ліги" відбудеться 5 липня в Юджині, штат Орегон, США.

Нагадаємо, раніше житомирське "Полісся" визначило стадіон для єврокубків.

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Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх розповіла, що завадило їй перемогти в Парижі. 

Ярослава Магучіх Легка атлетика Діамантова ліга стрибки у висоту Нікола Оліслагерс
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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