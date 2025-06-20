Ліверпуль готовий запропонувати за топ-форварда 100 млн євро

Чемпіонський парад "Ліверпуля". Фото: Reuter/Phil Noble

"Ліверпуль" планує другий гучний трансфер усього за одне літо. За інформацією британських журналістів, клуб готовий заплатити 100 млн фунтів стерлінгів плюс бонуси за нападника "Ньюкасла" Александра Ісака.

Цей перехід може стати черговим рекордом англійської Прем'єр-ліги, повідомляє The Sun.

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Чому Слот наполягає саме на цьому трансфері

Головний тренер "червоних" бачить у шведському футболісті ключову фігуру для своєї атакувальної схеми. Форвард "Ньюкасла" володіє потужним ударом, швидкістю та інтелектом, і підходить під стиль, який Слот планує впровадити на "Енфілді". Ісак уже зарекомендував себе як один із найпрогресивніших форвардів ліги.

Александер Ісак святкує гол. Фото: Reuters/Lee Smith

Керівництво "Ліверпуля" вважає, що такий трансфер може стати довгостроковою інвестицією і сигналом для суперників. А сам Ісак не виключає, що готовий перейти в клуб із вищим рівнем амбіцій.

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