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Головна Спорт Ліверпуль поб'є трансферний рекорд вдруге поспіль за літо

Ліверпуль поб'є трансферний рекорд вдруге поспіль за літо

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Дата публікації: 20 червня 2025 11:50
Ліверпуль готовий запропонувати за топ-форварда 100 млн євро
Чемпіонський парад "Ліверпуля". Фото: Reuter/Phil Noble
Ключові моменти Чому Слот наполягає саме на цьому трансфері

"Ліверпуль" планує другий гучний трансфер усього за одне літо. За інформацією британських журналістів, клуб готовий заплатити 100 млн фунтів стерлінгів плюс бонуси за нападника "Ньюкасла" Александра Ісака.

Цей перехід може стати черговим рекордом англійської Прем'єр-ліги, повідомляє The Sun.

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Чому Слот наполягає саме на цьому трансфері

Головний тренер "червоних" бачить у шведському футболісті ключову фігуру для своєї атакувальної схеми. Форвард "Ньюкасла" володіє потужним ударом, швидкістю та інтелектом, і підходить під стиль, який Слот планує впровадити на "Енфілді". Ісак уже зарекомендував себе як один із найпрогресивніших форвардів ліги.

Александер Исак
Александер Ісак святкує гол. Фото: Reuters/Lee Smith

Керівництво "Ліверпуля" вважає, що такий трансфер може стати довгостроковою інвестицією і сигналом для суперників. А сам Ісак не виключає, що готовий перейти в клуб із вищим рівнем амбіцій.

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спорт футбол Футбол трансфери Ньюкасл Юнайтед Ліверпуль Александер Ісак
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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