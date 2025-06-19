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Відомий коментатор образив Україну та обізвав Шовковського

Ua en ru
Дата публікації: 19 червня 2025 08:17
Спортивний коментатор Андронов образив Шовковського та Динамо
Олексій Андронов на стадіоні в Україні. Фото: росЗМІ
Ключові моменти Андронов перейшов на прямі образи

Російський телекоментатор Олексій Андронов, якого раніше називали "поміркованим" та "розуміючим" у контексті України, фактично зняв маску. Людина, яка роками підтримувала київське "Динамо", змінила власні погляди.

У своєму Telegram-каналі він образив Україну, українців та легендарний футбольний клуб "Динамо" (Київ).

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За словами Олексія Андронова, незалежна держава — це нібито "те, що себе зараз вважає Україною". Він свідомо вживає щодо країни середній рід і ставить під сумнів саме її існування. Окупаційну війну Росії проти України він називає "СВО".

Алексей Андронов
Олексій Андронов у студії. Фото: росЗМІ

Андронов перейшов на прямі образи

Коментатор заявив, що в Україні "залишилося рагульє", яке, за його словами, "не може нічого створити, а може тільки руйнувати та ненавидіти". Ці слова, як видно з контексту, він адресує, зокрема, головному тренеру "Динамо" Олександру Шовковському та президенту клубу Ігорю Суркісу.

"Хто хотів — давно поїхали. І не повернуться. Залишиться в масі основній ось таке рагульє. Країна просрана, влада теж, ідентичність під питанням", — написав Андронов.

Нагадаємо, "Динамо" влітку може відпустити Миколу Шапаренка, яким цікавляться відразу два клуби.

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спорт футбол Динамо війна в Україні коментатор
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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